Сб, 26.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

На средства народного бюджета орускому пруду попытаются вернуть былую славу

Copy
Оруский пруд когда-то был очень популярным, и местные жители мечтают вернуть этому месту былую славу.
Оруский пруд когда-то был очень популярным, и местные жители мечтают вернуть этому месту былую славу. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В проект народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году поступило четыре предложения, два из которых были представлены на голосование. Проект по созданию рекреационной зоны вокруг пруда в Ору собрал почти вдвое больше голосов и будет реализован в следующем году.

Сумму народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году увеличили до 50 тысяч евро, но, к сожалению, это не вызвало ажиотажа. В указанный срок в горуправление поступило всего два предложения: строительство площадки с уличными тренажерами в Кукрузе и создание рекреационной зоны вокруг пруда в Ору. Оба были представлены на голосование, первый проект набрал 271 голос, второй - 581.

Финансовый руководитель города Айвар Камал сказал, что с небольшим опозданием на конкурс поступило еще два предложения от Кохтла-Ярвеского молодежного центра.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх