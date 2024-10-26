На средства народного бюджета орускому пруду попытаются вернуть былую славу

Сумму народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году увеличили до 50 тысяч евро, но, к сожалению, это не вызвало ажиотажа. В указанный срок в горуправление поступило всего два предложения: строительство площадки с уличными тренажерами в Кукрузе и создание рекреационной зоны вокруг пруда в Ору. Оба были представлены на голосование, первый проект набрал 271 голос, второй - 581.