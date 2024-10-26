В проект народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году поступило четыре предложения, два из которых были представлены на голосование. Проект по созданию рекреационной зоны вокруг пруда в Ору собрал почти вдвое больше голосов и будет реализован в следующем году.
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На средства народного бюджета орускому пруду попытаются вернуть былую славу
Сумму народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году увеличили до 50 тысяч евро, но, к сожалению, это не вызвало ажиотажа. В указанный срок в горуправление поступило всего два предложения: строительство площадки с уличными тренажерами в Кукрузе и создание рекреационной зоны вокруг пруда в Ору. Оба были представлены на голосование, первый проект набрал 271 голос, второй - 581.
Финансовый руководитель города Айвар Камал сказал, что с небольшим опозданием на конкурс поступило еще два предложения от Кохтла-Ярвеского молодежного центра.