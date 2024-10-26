Ида-Вирумаа получил дополнительно горную походную трассу

По той же местности проходит созданная в 2018 году 613-километровая походная трасса от Пенийыги в Ляэнемаа через Аэгвийду до берега Чудского озера в Каукси. Но теперь на ней добавили множество информационных табличек, рассказывающий как об истории, так и о местных флоре и фауне.