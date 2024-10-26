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Ида-Вирумаа получил дополнительно горную походную трассу

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С каменистых холмов разреза "Aidu" открывается красивый вид на красочный ландшафт осеннего Ида-Вирумаа.
С каменистых холмов разреза "Aidu" открывается красивый вид на красочный ландшафт осеннего Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На бывшем разрезе "Aidu" появилась походная трасса, проходящая по склонам, гребням и ложбинах отвалов породы.

По той же местности проходит созданная в 2018 году 613-километровая походная трасса от Пенийыги в Ляэнемаа через Аэгвийду до берега Чудского озера в Каукси. Но теперь на ней добавили множество информационных табличек, рассказывающий как об истории, так и о местных флоре и фауне.

Поднимаясь или спускаясь по более крутым склонам, сейчас можно держаться за установленные там канаты. 

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