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Йыхви стал университетским городом

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Саара Катарина Мериоя призналась, что поначалу и она опасалась ехать получать высшее образование из Таллинна в Ида-Вирумаа, однако на основании первых месяцев у нее нет ни одной причины сожалеть о таком выборе.
Саара Катарина Мериоя призналась, что поначалу и она опасалась ехать получать высшее образование из Таллинна в Ида-Вирумаа, однако на основании первых месяцев у нее нет ни одной причины сожалеть о таком выборе. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

"Мои друзья считали, что ехать учиться из Таллинна в Ида-Вирумаа немного странно, но мне здесь действительно нравится", - сказала Саара Катарина Мериоя, с нынешней осени изучающая в Вирумааском колледже TalTech новую специальность "Устойчивое предпринимательство и экономика замкнутого цикла", лекции по которой проходят наряду с Кохтла-Ярве также и в Йыхви, который благодаря этому тоже стал университетским городом.

Имеющая сааремааские корни, но проживающая в Таллинне Мериоя сказала, что в ходе выбора, какую специальность пойти изучать после окончания Таллиннской 21-й школы, она обратила внимание на эту, которую дают в TalTech.

- Это было слово в слово то, что я хотела. Но потом увидела, что учеба проходит в Кохтла-Ярве. Окей… Эмоции поутихли. Но пришлось поехать. Теперь я здесь и вообще об этом не жалею, - сказала она в этот вторник, когда в знак подтверждения превращения Йыхви в университетский город на стене Йыхвиского концертного дома, где происходит часть учебной работы по этой специальности, укрепили табличку с названием Вирумааского колледжа TalTech. 

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