"Мои друзья считали, что ехать учиться из Таллинна в Ида-Вирумаа немного странно, но мне здесь действительно нравится", - сказала Саара Катарина Мериоя, с нынешней осени изучающая в Вирумааском колледже TalTech новую специальность "Устойчивое предпринимательство и экономика замкнутого цикла", лекции по которой проходят наряду с Кохтла-Ярве также и в Йыхви, который благодаря этому тоже стал университетским городом.
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Йыхви стал университетским городом
Имеющая сааремааские корни, но проживающая в Таллинне Мериоя сказала, что в ходе выбора, какую специальность пойти изучать после окончания Таллиннской 21-й школы, она обратила внимание на эту, которую дают в TalTech.
- Это было слово в слово то, что я хотела. Но потом увидела, что учеба проходит в Кохтла-Ярве. Окей… Эмоции поутихли. Но пришлось поехать. Теперь я здесь и вообще об этом не жалею, - сказала она в этот вторник, когда в знак подтверждения превращения Йыхви в университетский город на стене Йыхвиского концертного дома, где происходит часть учебной работы по этой специальности, укрепили табличку с названием Вирумааского колледжа TalTech.