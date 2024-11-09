Суд назначил водителям наказания: одному за алкогольное опьянение - реальный срок, другому за наркотическое - общественно полезные работы

Романа (44) отдали под суд по обвинению в неоднократном преднамеренном управлении в состоянии опьянения моторным транспортным средством. Так, в декабре прошлого года его застали на улице Раквере в Йыхви, когда он в состоянии амфетаминового опьянения управлял легковым автомобилем "Opel". В этом году 1 марта Романа задержали на перекрестке шоссе Таллинн-Нарва и улицы Калеви в Кохтла-Ярве за рулем "Škoda Superb". Последующая экспертиза установила, что мужчина предварительно употреблял наркотики и психотропные вещества. Тогда в его автомобиле обнаружили также наркотики.