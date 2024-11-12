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Суд обосновал решение не освобождать заключенного войной в Украине

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В последнее время некоторые заключенные из числа российских граждан, подлежащие депортации после отбывания наказания, ходатайствовали о досрочном освобождении и высылке в Россию. Некоторым это удалось, некоторым - нет. На снимке - российский погранпункт в Ивангороде.
В последнее время некоторые заключенные из числа российских граждан, подлежащие депортации после отбывания наказания, ходатайствовали о досрочном освобождении и высылке в Россию. Некоторым это удалось, некоторым - нет. На снимке - российский погранпункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Тартуский окружной суд отказал отбывающему срок в Вируской тюрьме жителю Кохтла-Ярве в высылке в Россию, заявив, что таким образом ему грозит отправка на фронт в Украину.

Арсен Есаян (42) был осужден в прошлом году за физическое насилие над своей сожительницей и причинение ей серьезного вреда здоровью. Мужчину обвинили в трех эпизодах насилия, последний из которых закончился тем, что женщина оказалась в реанимационном отделении больницы, поскольку получила опасные для жизни травмы. Суд установил, что Есаян под воздействием алкоголя стал ревнивым и агрессивным, а также он проявлял насилие по отношению к своей предыдущей спутнице жизни.

Дополнительное наказание в виде высылки

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