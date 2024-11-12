Суд обосновал решение не освобождать заключенного войной в Украине

Арсен Есаян (42) был осужден в прошлом году за физическое насилие над своей сожительницей и причинение ей серьезного вреда здоровью. Мужчину обвинили в трех эпизодах насилия, последний из которых закончился тем, что женщина оказалась в реанимационном отделении больницы, поскольку получила опасные для жизни травмы. Суд установил, что Есаян под воздействием алкоголя стал ревнивым и агрессивным, а также он проявлял насилие по отношению к своей предыдущей спутнице жизни.