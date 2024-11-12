Суд обосновал решение не высылать заключенного в Россию риском отправки его на фронт в Украину

Суд: высылка может поставить под угрозу жизнь мужчины

Летом 2024 года Вируский уездный суд отклонил ходатайство Есаяна. Суд установил, что у Есаяна есть неоплаченные требования на сумму более 11000 евро, которые останутся неоплаченными в случае его депортации. Также не были выполнены цели его приговора, так как он не осознал противоправность своих действий и не изменил своего отношения к правовой системе во время отбывания наказания. "Несмотря на отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, в тюрьме при изучении государственного языка он порочил эстонское государство. Более того, создается впечатление, что А.Есаян хочет уехать в Россию только потому, что так он избежит отбывания длительного срока заключения, а также по причине несогласия с приговором. Семья А.Есаяна проживает в Эстонии, и свои планы на будущее он связывает с Эстонией. У него нет действующего проездного документа, за которым он до сих пор не обращался, и он не выразил желания отказаться от своего эстонского вида на жительство", - установил теперь уже уездный суд.