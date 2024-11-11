Город Кохтла-Ярве поощрит денежными премиями своих медалистов из школ и за пределами города

По словам председателя горсовета Эдуарда Одинца, в этом году горсобрание решило награждать молодых людей, окончивших школы за пределами Кохтла-Ярве, наравне с выпускниками расположенных в городе гимназий. "Важно замечать выдающиеся академические результаты студентов, признавать их и мотивировать продолжать обучение", - сказал Одинец, уточнив, что важна прописка выпускника, так как он должен быть жителем города Кохтла-Ярве.