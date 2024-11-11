Городское собрание Кохтла-Ярве приняло решение в 2024 году оказать финансовую поддержку медалистам из средних школ других самоуправлений, которые на момент выпуска были жителями Кохтла-Ярве, т.е. местом жительства которых было Кохтла-Ярве по данным регистр населения.
Город Кохтла-Ярве поощрит денежными премиями своих медалистов из школ и за пределами города
По словам председателя горсовета Эдуарда Одинца, в этом году горсобрание решило награждать молодых людей, окончивших школы за пределами Кохтла-Ярве, наравне с выпускниками расположенных в городе гимназий. "Важно замечать выдающиеся академические результаты студентов, признавать их и мотивировать продолжать обучение", - сказал Одинец, уточнив, что важна прописка выпускника, так как он должен быть жителем города Кохтла-Ярве.
Как говорится в сообщении на сайте города, мера поддержки будет реализована только в 2024 году. Выпускники с золотой медалью получают поддержку в размере 400 евро, выпускники с серебряной медалью - 300 евро. Размер гранта равен гранту, который определен постановлением правительства города на 2024 год для лучших выпускников гимназий, расположенных в городе Кохтла-Ярве.