ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОИСК Нарва и Кохтла-Ярве решают вопросы о городских елях и фейерверках для яркой встречи года выборов

Эта ель, растущая на частном участке в деревне Вайвина Тойлаской волости, скоро будет спилена под корень и отправится за сорок с лишним километров в Нарву к самой границе.

Одну большую рождественскую ель привезут в Нарву на Петровскую площадь из Тойлаской волости, а ель поменьше для Ратушной площади еще ищут, так как первоначальные варианты отвергнуты. В Кохтла-Ярве с его четырьмя елями и прочими праздничными приготовлениями ясности больше. Зажжение огней к Рождеству пройдет повсеместно 1 декабря, в первое воскресенье адвента.