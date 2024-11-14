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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОИСК Нарва и Кохтла-Ярве решают вопросы о городских елях и фейерверках для яркой встречи года выборов

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Эта ель, растущая на частном участке в деревне Вайвина Тойлаской волости, скоро будет спилена под корень и отправится за сорок с лишним километров в Нарву к самой границе.
Эта ель, растущая на частном участке в деревне Вайвина Тойлаской волости, скоро будет спилена под корень и отправится за сорок с лишним километров в Нарву к самой границе. Фото: Narva linnavalitsus

Одну большую рождественскую ель привезут в Нарву на Петровскую площадь из Тойлаской волости, а ель поменьше для Ратушной площади еще ищут, так как первоначальные варианты отвергнуты. В Кохтла-Ярве с его четырьмя елями и прочими праздничными приготовлениями ясности больше. Зажжение огней к Рождеству пройдет повсеместно 1 декабря, в первое воскресенье адвента.

Поставщиком сразу двух высоких елей по заказу Нарвского департамента городского хозяйства в этом году выступило ТОО "Tetaro Grupp" из Кохтла-Нымме. Эта фирма, занимающаяся строительством и грузоперевозками, принадлежит предпринимателю и оппозиционному депутату Тойлаского волостного собрания Роланду Таруму.

Тарум обязался привезти в Нарву два праздничных дерева, украсить их, а в январе убрать и утилизировать суммарно за 26645 евро. Почти на 4000 евро больше запросили нарвские бизнесмены из ТОО "Andruse Hulgikaubandus", отвечавшие за нарвские рождественские ели годом ранее.

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