Одну большую рождественскую ель привезут в Нарву на Петровскую площадь из Тойлаской волости, а ель поменьше для Ратушной площади еще ищут, так как первоначальные варианты отвергнуты. В Кохтла-Ярве с его четырьмя елями и прочими праздничными приготовлениями ясности больше. Зажжение огней к Рождеству пройдет повсеместно 1 декабря, в первое воскресенье адвента.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОИСК ⟩ Нарва и Кохтла-Ярве решают вопросы о городских елях и фейерверках для яркой встречи года выборов
Поставщиком сразу двух высоких елей по заказу Нарвского департамента городского хозяйства в этом году выступило ТОО "Tetaro Grupp" из Кохтла-Нымме. Эта фирма, занимающаяся строительством и грузоперевозками, принадлежит предпринимателю и оппозиционному депутату Тойлаского волостного собрания Роланду Таруму.