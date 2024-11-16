Исторический нарвский квартал Йоаорг на берегу пограничной реки - именно здесь в строящемся шестиэтажном доме в комнатах и коридорах вовсю идут отделочные работы, а во дворе - благоустройство. Первые новоселья состоятся, вероятно, уже в марте, хотя продажи жилья официально еще не начались, а предварительные договоры есть только для трети квартир. Девелопер со скепсисом оценивает вероятность того, что по соседству с первым домом появится в обозримом будущем второй из спроектированных пяти.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве достраивается дом с жильем под полмиллиона и с видами на миллион. Забронированы только треть
Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в прошлом декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года. Все работы выполняются в общем по графику, так что скоро будут оформлены в регистре единицы квартирной собственности - и тогда можно будет продавать их, прямо скажем, хорошо обеспеченным людям. К концу года откроются для интересующихся демоквартиры.
Предварительные договоры бронирования есть пока что у трети будущих квартир. Одну из квартир забронировал себе мэр Нарвы Яан Тоотс, который, как известно, может и не удержаться у власти до новоселья, так что домом мэра эта новостройка может и не оказаться.
Все еще не нашлось покупателя, например, для самой дорогой двухуровневой квартиры с террасой на верхнем этаже и с видом на пограничную реку и две крепости. Цена этого максимального великолепия общей площадью под 200 квадратных метров - 660 тысяч евро.
Это будет первый в Нарве за долгие годы полностью новый квартирный дом. Да еще в таком шикарном месте.
- Пятнадцать квартир из сорока пяти - это даже неплохо, учитывая, что везде в Эстонии рынок недвижимости сегодня в холодном состоянии, - считает Янно Мерилоо, член правления фирмы "Vallikraavi Kinnisvara", которая выступает девелопером этого проекта.
Первый - он же последний
По проекту нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" тут можно построить до пяти похожих зданий, но, как говорит Янно Мерилоо, сегодняшнее первое останется, наверное, пока что последним.
- Надо учитывать всю ту непростую политическую ситуацию, что вокруг нас в мире, а здесь в Нарве это чувствуется особо, - предприниматель отрицательно отвечает на вопрос репортера о том, не планируют ли строители, завершив один дом, браться сразу за следующий.
Известно, что одним из пяти спроектированных зданий мог бы стать так называемый арендный дом, предназначенный для квалифицированных и высокооплачиваемых специалистов, приезжающих в Нарву. О таком доме мечтает нарвское самоуправление, думающее о привлечении в город новых людей. Проект строительства арендного дома получил решение о софинансировании из фонда справедливого перехода, но только вот в "Vallikraavi Kinnisvara" еще не решили, ввязываться ли им в это начинание. "У нас еще есть немножко времени для размышления, последний срок - первый квартал следующего года", - сказал Янно Мерилоо, внешне выказывая сомнение.
Один новый дом - уникальное явление на нарвском рынке
Продажей квартир в новом доме на Раудсилла, 1 займется партнерская фирма "Trianon Grupp", и ее руководитель Сергей Горлач называет новостройку уникальным для Нарвы явлением. До этого в городе фигурировали квартиры только на вторичном рынке жилья, то есть не новые, а то и совсем старые.
- Этот дом создает новые возможности выбора для нарвитян, задумывающихся о том, где им приобретать недвижимость. Теперь уже не скажешь, что в Нарве ничего не строится, - говорит Горлач о важной, на его взгляд, перемене.
Как опытный специалист по недвижимости Горлач не считает, что жилье в новом нарвском доме по улице Раудсилла, 1 стоит называть дорогим.
- Дом дорогой только на фоне вторичного жилья города Нарвы, но он не дорогой в сравнении с новым жильем, строящимся в других крупных городах. Известно, например, что некоторые нарвитяне приобретают себе новое жилье и в Таллинне, и Тарту, и для них эти цены не будут казаться заоблачными. Правильнее говорить, что этот проект для Нарвы уникален - и он, действительно, не для всех, - отметил Горлач.
Начало строительства задержалось из-за войны
Двумя равными совладельцами девелоперской фирмы "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara" купило в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.
Новый владелец недвижимости быстро снес там пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства жилого комплекса.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка была установлена в 2020 году.
Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск потенциальных покупателей для будущего жилья.
Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабного вторжения.
Столкнувшись с таким форс-мажором, АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком инвестирования в развитие участка была установлена середина 2029 года.
Первый дом из пяти будет достроен, вероятно, в марте 2025 года. Строительство других четырех пока что не ожидается.