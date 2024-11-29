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Жильцы "Sillamäe kodu" украсили деревья самодельными светоотражателями

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Люди с особыми психическими потребностями изготовили подвески из светоотражающей ткани, а партнеры по сотрудничеству также принесли свои отражатели для украшения деревьев.
Люди с особыми психическими потребностями изготовили подвески из светоотражающей ткани, а партнеры по сотрудничеству также принесли свои отражатели для украшения деревьев. Фото: AS Hoolekandeteenused

В пятницу  жильцы "Sillamäe kodu" АО "Hoolekandeteenused" развесили на деревьях более 150 светоотражателей, чтобы жителям общины было максимально безопасно передвигаться в темное время суток.

- Наши жильцы знают, что каждый должен светиться и выделяться в темноте, потому что это самый безопасный способ передвижения. Поэтому люди с особыми психическими потребностями сделали подвески из светоотражающей ткани, а партнеры по сотрудничеству принесли свои светоотражатели, чтобы украсить деревья около музея Силламяэ, - сказала Кадри Талва-Отс, менеджер по связям с общественностью АО "Hoolekandeteenused".

Горожане, у которых по каким-то причинам нет отражателя, теперь могут взять с собой светоотражающего помощника и благополучно добраться домой. Все желающие могут повесить на дерево свой светоотражатель - так можно поддерживать друг друга в темное время года.

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