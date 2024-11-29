Жильцы "Sillamäe kodu" украсили деревья самодельными светоотражателями

- Наши жильцы знают, что каждый должен светиться и выделяться в темноте, потому что это самый безопасный способ передвижения. Поэтому люди с особыми психическими потребностями сделали подвески из светоотражающей ткани, а партнеры по сотрудничеству принесли свои светоотражатели, чтобы украсить деревья около музея Силламяэ, - сказала Кадри Талва-Отс, менеджер по связям с общественностью АО "Hoolekandeteenused".