Эдуард Зеньчик: "Помним талантливых коллег, которых уже нет рядом..."

По словам галериста и куратора выставки Эдуарда Зеньчика, экспозиция представит широкий спектр художественных работ, подчеркивающих вклад художников Ида-Вирумаа в развитие культурной жизни региона.

Среди участников - признанные мастера Эдуард Зеньчик, Юрий Хорев, Вадим Ерохин, Игорь Гордин, Ольга Тюрина, Владимир Копылов, Мария Самбуко и Жанет Гова. Всего будет представлено 38 картин, наполненных глубокими философскими смыслами и эстетикой, перекликающейся с символизмом и авангардизмом. От трех до пяти произведений от каждого автора позволят гармонично представить разнообразие стилей и тем.

Организаторы решили посвятить эту выставку молодой талантливой нарвской художнице Елене Колли, покинувшей наш мир два года назад, но оставившей след о себе - многие знают ее как автора росписи стен зданий в публичных местах Нарвы, в том числе граффити на нарвском променаде, превратившие обшарпанное здание в мистический аквариум. Она пробовала себя в разных видах искусства: скульптура, живопись, графика, дизайн... Была мастером неожиданных инсталляций и живописных работ, многие из которых находятся в частных коллекциях.

- В своем искусстве Елена использовала много природных мотивов, сказок и фантастических образов, - подчеркивает куратор. - На выставке будет представлена одна из ее картин, и этим мы хотим сказать всем, что помним и чтим своих талантливых коллег, которых уже нет рядом...

На открытии в творческое объединение "Symbol 4" примут Жанну Голубцову, которая подписывает свои творения как Жанет Гова. Это тоже талантливая нарвская художница, которая, по словам Эдуарда Зеньчика, возобновила творческую деятельность после небольшого перерыва и плодотворно трудится. Ее новые творения также будут представлены широкой публике.

Вход на вернисаж - свободный. Выставка открыта до 15 февраля 2025 года.