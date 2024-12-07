ОПРОС Где предпочитаете приобретать подарки к зимним праздникам?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Денис ВЕРШИНИН, ищущий работу: - Как правило, что-то находим в интернете для детей и племянников. Конечно, это заставляет позаботиться о покупках заранее. Для взрослых можно, как говорится, на ходу придумать. Но иногда что-то мастерим руками - в прошлом году во время длинных выходных делали всей семьей красивый венок на дверь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эдуард ПАРТХАЛЬ, сантехник: - Всегда по-разному: и в магазине покупаем, и через интернет. Наверное, в большей степени через интернет, потому что можно найти что-то дешевле. Много времени поиски не занимают, максимум неделя уходит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мария ТУЗОВА, пенсионер: - Люблю рукоделие и каждый год много тематических подарков делаю своими руками. Как правило, это символы года. Нынче уже восемьдесят змеек готовы, но, может, еще буду мастерить - люблю делать подарки. Близким родственникам и внукам купили в магазине, счастливы, что нашлось что-то приятное для каждого. Хотя я с компьютером на "ты", но в интернете чаще дочка что-то заказывает. Супруг - рыбак, давно мечтает о длинной удочке, написали Деду Морозу, может, доставит...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Велло ПУУСЕПП, пенсионер: - Всегда покупаю в магазине, потому что с интернетом не дружу. Старым людям много не надо, проблем с поиском нет - всегда что-то найдется в магазине.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор ЩЕТИН, экскаваторщик: - В магазине покупаем подарки только детям и внукам, изредка заказываем в интернете - обычно супруга этим занимается. Для себя подарков под елку не ищем, у нас все есть. Своими руками к празднику торт готовим и стол накрываем.