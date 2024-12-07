ОПРОС ⟩ Где предпочитаете приобретать подарки к зимним праздникам?
Денис ВЕРШИНИН, ищущий работу:
- Как правило, что-то находим в интернете для детей и племянников. Конечно, это заставляет позаботиться о покупках заранее. Для взрослых можно, как говорится, на ходу придумать. Но иногда что-то мастерим руками - в прошлом году во время длинных выходных делали всей семьей красивый венок на дверь.
Эдуард ПАРТХАЛЬ, сантехник:
- Всегда по-разному: и в магазине покупаем, и через интернет. Наверное, в большей степени через интернет, потому что можно найти что-то дешевле. Много времени поиски не занимают, максимум неделя уходит.
Мария ТУЗОВА, пенсионер:
- Люблю рукоделие и каждый год много тематических подарков делаю своими руками. Как правило, это символы года. Нынче уже восемьдесят змеек готовы, но, может, еще буду мастерить - люблю делать подарки. Близким родственникам и внукам купили в магазине, счастливы, что нашлось что-то приятное для каждого. Хотя я с компьютером на "ты", но в интернете чаще дочка что-то заказывает. Супруг - рыбак, давно мечтает о длинной удочке, написали Деду Морозу, может, доставит...
Велло ПУУСЕПП, пенсионер:
- Всегда покупаю в магазине, потому что с интернетом не дружу. Старым людям много не надо, проблем с поиском нет - всегда что-то найдется в магазине.
Виктор ЩЕТИН, экскаваторщик:
- В магазине покупаем подарки только детям и внукам, изредка заказываем в интернете - обычно супруга этим занимается. Для себя подарков под елку не ищем, у нас все есть. Своими руками к празднику торт готовим и стол накрываем.