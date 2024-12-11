Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.12-19.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 12 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.15 - концерт малышей Тойлаской гимназии "Päikesekillukesed".
Пятница, 13 декабря
* В атриуме Синимяэской школы в 10.30 - "Marss Kuule", спектакль детского театра "Trumm".
* В Нарве в центре "Vaba Lava" - дни поэзии: 17.00 - открытие, 17.15 - дискуссия, 19.00 - "Kuulus on kummaline", поэтическая пьеса Александера Суумана. Бесплатно.
* В Пюхайыэской церкви в 18.00 - концерт для арфы "Inglite hääled" / "Голоса ангелов": Каарин Аамер и Эвелин Саарметс. Вход свободный.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Talvine kirg ja elegants" / "Зимняя страсть и элегантность", заключительный концерт Вирумааского музыкального фестиваля. Выступают: Мари-Лийс Уйбо (скрипка), Андреас Ленд (виолончель), Майла Лайдна (фортепиано). В программе: Моцарт, Чайковский, Крейслер и др. Вход свободный.
Суббота, 14 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Рождество в мире. Мастерим рождественское дерево. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарве в центре "Astri" в 12.00 - концерт учеников отделения фортепиано Нарвской музыкальной школы.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" - дни поэзии: 16.00 - дискуссия, 17.30 - поэтическая постановка "Punkmeditatsioon", 19.00 - поэтический концерт "Vastuluule", 21.00 - концерт Ану Кокк. Бесплатно.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 "Jazz Time Fest" представляет: "Only Friends in Jazz". Волшебный вечер оригинальных композиций, джазовой классики и прекрасных мелодий времени адвентa. Билет - 8-10 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Концерт по случаю...". Ведущий актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич приглашает на свой творческий вечер. В концерте принимают участие известные музыканты: Виктор-Кристьян Ланберг (фортепиано), Кристьян Рудановский (скрипка), Айнар Тойт (гитара), Танель Рубен (ударные), Ара Яральян (контрабас), Олави Ойсманн (саксофон и кларнет). В этот вечер зрители также смогут познакомиться с работами Александра Ивашкевича как фотохудожника на выставке портретов "Сегодняшний взгляд из прошлого". Билет - 23,10-35,90 евро.
Воскресенье, 15 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Tantsus on väge!" / "В танце есть сила!", концерт, посвященный 30-летию танцевальной группы "Хыбедане" ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 14.00 - концерт "Jõuluime ootel" / "В ожидании чуда Рождества": Андреас Ленд (виолончель), Елена Осипова (гитара), Светлана Веренич (орган). Вход свободный.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" - дни поэзии: 15.00 - дискуссия, 16.00 - поэтическая постановка "Rannal ja veel..." (билет - 3 евро).
Вторник, 17 декабря
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Lumevangis", спектакль Театра комедии. В ролях - Пирет Калда и Тыну Оя. Билет - 22-24 евро.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - рождественский концерт с Кристьяном Казеару. Выступят и дети из Кохтла-Ныммеской школы, юные певцы школы пения Якко Мальтиса и поп-хор "Voka Vokaal". Открыто рождественское кафе. Вход свободный.
Среда, 18 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы.
СПОРТ
Четверг, 12 декабря
* В спортзале Йыхвиского спортхолла в 16.00 - спортивный инфодень для молодежи.
Пятница, 13 декабря
* В Силламяэ на тропе здоровья в 18.00 - скандинавская ходьба с Аэт Кийсла.
* В спортхолле Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Sillamäe gümnaasium".
Суббота, 14 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - рождественский турнир по шашкам.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серийного турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Vipers" (Таллинн).
Воскресенье, 15 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Кубок Вока по петанку; дуплет.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Jõgeva Wolves".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "TMJK" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Четверг, 12 декабря
* Во дворе Тойлаской гимназии в 17.00 - благотворительная рождественская ярмарка.
* В Кохтла-Ныммеской школе в 18.00 - рождественская ярмарка и аукцион тортов.
Пятница, 13 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - предрождественская мастерская гномов: подсвечники и др. Мастерская бесплатная, некоторые дополнительные материалы можно приобрести на месте.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", находящемся в атриуме, в 17.30 в рамках программы предприимчивой деревни - игра "Ettevõtliku pere" / "Предприимчивая семья". Игра развивает необходимые в повседневной жизни навыки, поддерживает развитие предпринимательства, финансовой грамотности, социальных навыков и навыков работы в команде. Игра предназначена для возраста не младшее 8 лет и бесплатна для участников. Регистрация обязательна, ссылка на регистрацию - на странице "Koht37" в "ФБ". Открыто кафе.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Андалузия. Впечатлениями делится Тайри Хютт.
Суббота, 14 декабря
* В Тойла на улице Пикк с 12.00 до 18.00 - Рождество на улице Пикк: домашние кафе, торговые точки, выставки и др.
* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. Открыто рождественское кафе. Лотерея.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.00 - мастер-класс фольклорных танцев Вирумаа под живую музыку. Обучение ведет Марью Аул, руководитель женских групп народного танца "Gevi" и "Kiigelind", музыкальное сопровождение - народные музыканты Алутагузе Меэли Ыунап и Диана Вейснер. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард. Мастер-класс доступен даже новичкам, как большим, так и маленьким.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - рождественская ярмарка.
* В Тойла в ресторане "Mereresto" в 18.00 - предрождественский концерт-ужин. Музицирует Рауно Пехка. Билет - 49,49 евро. Бронирование мест: тел. 514 3930, Тоомас.
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - вечер танцев старой школы в честь 120-летия общественного дома.
Воскресенье, 15 декабря
* В Пагариском общественном доме с 11.00 до 14.00 - рождественские комнаты пагариского дома пипаркооков. Открыты комната пипаркооков дома пипаркооков, мастерская, уголок историй и дерево желаний, куда каждый ребенок может добавить свое рождественское желание. Кроме того, активные игры для детей. В фотоуголке фотографирует Майла Мельдре. Все для всех бесплатно.
* В Вокаском Доме спорта с 11.00 до 18.00 - большая батутная страна. Билет - 10 евро, каждый следующий ребенок этой же семьи - 5 евро, сопровождающий - бесплатно.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - рождественская ярмарка.
* На Йыхвиской музыкальной площади с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. В 12.00 - совместное исполнение фольклорных танцев Вирумаа с женской группой народного танца "Gevi" (информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард).
Среда, 18 декабря
* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - инфодень о вспомогательных средствах "Teresa". Центр вспомогательных средств "Teresa abivahendikeskus" расскажет обо всем, что может представлять интерес в этой сфере. Инфодень бесплатный. Имеются принадлежности, роллаторы и другое, все можно протестировать на месте.
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