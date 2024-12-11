МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.12-19.12 Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Vipers" (Таллинн).

Воскресенье, 15 декабря

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Кубок Вока по петанку; дуплет.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Jõgeva Wolves".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "TMJK" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Четверг, 12 декабря

* Во дворе Тойлаской гимназии в 17.00 - благотворительная рождественская ярмарка.

* В Кохтла-Ныммеской школе в 18.00 - рождественская ярмарка и аукцион тортов.

Пятница, 13 декабря

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - предрождественская мастерская гномов: подсвечники и др. Мастерская бесплатная, некоторые дополнительные материалы можно приобрести на месте.

Кохтла-Ярвеская гимназия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", находящемся в атриуме, в 17.30 в рамках программы предприимчивой деревни - игра "Ettevõtliku pere" / "Предприимчивая семья". Игра развивает необходимые в повседневной жизни навыки, поддерживает развитие предпринимательства, финансовой грамотности, социальных навыков и навыков работы в команде. Игра предназначена для возраста не младшее 8 лет и бесплатна для участников. Регистрация обязательна, ссылка на регистрацию - на странице "Koht37" в "ФБ". Открыто кафе.

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Андалузия. Впечатлениями делится Тайри Хютт.

Суббота, 14 декабря