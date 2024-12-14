ОПРОС Какие блюда обязательно будут на вашем праздничном столе?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Теэт КУУСМИК, чиновник: - Если об обязательном меню, то все традиционно - картофель, свиное жаркое, холодец. Это на рождественском столе, да и на новогоднем почти то же самое. Может, немного соленой рыбы добавим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Койт МАККЕ, пенсионер: - Кровяная колбаса, жаркое, тушеная кислая капуста и маринованная тыква. Куда уйдешь от традиции, да и зачем? Большинство продуктов для праздничного стола покупаем в магазине, потому что давно убедились, что разницы по вкусу практически нет, зачем лишние хлопоты?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хельги КАРП, пенсионер: - Тушеная капуста, запеченная свининка, салат из тыквы. Глёг. Очень люблю маринованную тыкву, в этом году ее много выросло. Всю еду на праздничный стол готовлю своими руками - так и подешевле получается, и вкуснее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила КОТКАС, уборщица: - Как всегда: салат оливье, селедку под шубой, какое-то жаркое, по настроению. Холодец тоже. Конечно, фрукты, обязательно - мандарины. Из напитков - шампанское. Все блюда готовлю сама, один раз купила в магазине салат, вообще не понравился. Холодец из магазина тоже не пришелся по вкусу. Так что запасаюсь продуктами и сама все готовлю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айри ПУССЬ, пенсионер: - Даже задумываться не надо - всегда на ура традиционные зимние блюда: кровяная колбаса, жаркое, тушеная кислая капуста, салат из тыквы и домашние помидоры с луком - сама осенью консервирую. Своих овощей нет, но осенью покупала и сделала по излюбленным, проверенным рецептам.