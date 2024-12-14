В Кохтла-Ярве в ДТП на шоссе погиб водитель

Тяжелое ДТП произошло в 7.55 на 155-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, которыми располагает полиция, "Toyota Land Cruiser" двигался в сторону Нарвы, а "Audi 80" - навстречу в сторону Таллинна. В какой-то момент водитель "Audi" потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу "Toyota". От удара обе машины отбросило в кювет.

В обоих автомобилях находились только водители. Водитель "Toyota" получил травмы и был доставлен в больницу, а травмы водителя "Audi оказались настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин сообщил, что полиция выясняет все обстоятельства аварии.

- На данный момент нам известно, что шины автомобиля "Audi" не соответствовали требованиям, и это могло стать одной из причин, по которой водитель потерял управление в зимних условиях. Однако все точные обстоятельства, которые привели к столь тяжелой аварии, еще выясняются, - прокомментировал Головин.

Департамент полиции и погранохраны отметил, что в 2024 году в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погибло 65 человек. За аналогичный период прошлого года жертвами аварий становились 56 человек.