Конфликт в Нарвском музее продолжается Министр просит горуправу о содействии

Учредителями ЦУ "Narva Museum", работающего в Нарвском замке, являются эстонское государство и город Нарва, но с весны в его руководстве разгорелся публичный конфликт, в ходе которого члены совета, представляющие город, подвергли нападкам исполнительного руководителя музея Марию Сморжевских-Смирнову. Однако министерство встало на ее защиту, обвинив представителей города в том, что они несут ценности, неподобающие эстонскому учреждению памяти.

Разногласия, долгое время вносившие раскол в руководство Нарвского музея, усугубились, когда два члена совета, представляющие город, обратились к министру культуры с претензией, в которой заявили, что исполнительный руководитель музея нанесла музею ущерб в миллион евро, в то время как, по словам министра, те же самые члены совета сами не выполняют свои обязанности и занимают позиции, неподобающие для учреждения памяти Эстонии.