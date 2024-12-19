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Конфликт в Нарвском музее продолжается Министр просит горуправу о содействии

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Учредителями ЦУ "Narva Museum", работающего в Нарвском замке, являются эстонское государство и город Нарва, но с весны в его руководстве разгорелся публичный конфликт, в ходе которого члены совета, представляющие город, подвергли нападкам исполнительного руководителя музея Марию Сморжевских-Смирнову. Однако министерство встало на ее защиту, обвинив представителей города в том, что они несут ценности, неподобающие эстонскому учреждению памяти.
Учредителями ЦУ "Narva Museum", работающего в Нарвском замке, являются эстонское государство и город Нарва, но с весны в его руководстве разгорелся публичный конфликт, в ходе которого члены совета, представляющие город, подвергли нападкам исполнительного руководителя музея Марию Сморжевских-Смирнову. Однако министерство встало на ее защиту, обвинив представителей города в том, что они несут ценности, неподобающие эстонскому учреждению памяти. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Разногласия, долгое время вносившие раскол в руководство Нарвского музея, усугубились, когда два члена совета, представляющие город, обратились к министру культуры с претензией, в которой заявили, что исполнительный руководитель музея нанесла музею ущерб в миллион евро, в то время как, по словам министра, те же самые члены совета сами не выполняют свои обязанности и занимают позиции, неподобающие для учреждения памяти Эстонии.

Вадим Орлов и Алексей Мяги, назначенные городом Нарва в совет Нарвского музея, обратились к министру культуры Хейди Пурга с претензией, в которой заявили, что исполнительный руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова нанесла музею ущерб почти на миллион евро, не подав ходатайство в Государственный центр опорных услуг. При этой поддержке планировалось построить мост от Нарвской крепости прямо до Старого города Нарвы.

Отказ связан с сокращениями

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