Сессия Нарвского городского собрания началась с волны недоверий

Первым заявление о недоверии председателю городского собрания Татьяне Стольфат подала заместитель председателя собрания Наталья Умарова. Она зачитала заявление о недоверии, подписанное 10 членами собрания, в котором указано, что избранная на предыдущем заседании Стольфат не справляется со своей работой.

Затем заявление о недоверии мэру города Яану Тооитсу подал член городского собрания Михаил Стальнухин, который указал, что Тоотс исказил факты на предыдущем заседании, когда выступал с речью, в которой перечислял свои достижения. По словам Стальнухина, это было как минимум шесть искажений фактов, когда Тоотс необоснованно приписывал себе заслуги.

Член городского собрания Катри Райк подала заявление о недоверии заместителю председателя городского собрания Наталье Умаровой, обосновав его утверждением, что Умарова не может организовать работу комиссий собрания.

Как Стальнухин, так и Райк подтвердили, что под заявлениях о недоверии подписались необходимое количество членов собрания, но не уточнили количество подписей.

На предыдущем заседании Нарвского городского собрания было отклонено заявление о недоверии мэру Яану Тоотсу, что означало распад еще не сформировавшейся коалиции фракций, возглавляемых Катри Райк и Михаилом Стальнухиным.

На четверговом заседании три члена горсобрания - Анна Коваленко, Андрей Яковлев и Владимир Жаворонков - ​заявили, что выходят из фракции "Респект", возглавляемой Катри Райк.