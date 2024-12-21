Полвека сам увлечен спортивной стрельбой и тренирует других чемпионов и олимпийцев - это поистине дело всей жизни для нарвитянина Александра Макарова.
ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 ⟩ Александр Макаров, удостоенный премии за дело жизни, посвятил стрельбе более полувека
Награждаемый премией за дело всей жизни нарвский тренер по пулевой стрельбе Александр Макаров в день своего 70-летия 1 декабря получил цветы от министра культуры. Госпожа Хейди Пурга отправила букет в Нарву курьером. Те цветы уже увяли, а вот прилагавшаяся простенькая записка от министра висит над рабочим столом Макарова в тире Нарвской Паэмурруской спортшколы среди бесчисленного множества благодарностей и памятных сувениров, сопровождающих тренера на его карьерном пути.
Нарвитянин Александр Макаров сам уже нечасто берет в руки винтовку и производит меткий выстрел в мишень, предпочитая обучать этому новое поколение. Уже 55 лет отдал он пулевой стрельбе - не только стрелял сам и добивался высоких результатов, но еще воспитал и воспитывает плеяду новых молодых стрелков. В том числе спортсменов чемпионского класса и олимпийского уровня, прославляющих Нарву, Ида-Вирумаа, Эстонию.
На излете первой четверти 21-го века сложно поверить, но именно так оно и есть: еще в 1969 году подросток из семьи нарвских энергетиков сделал первые в своей жизни выстрелы в мишень из малокалиберной винтовки в тогдашнем спортивном тире у реки в Липовой ямке, а тренерскую карьеру Александр начал в 1976 году. В том начинании было много случайностей и удачных встреч с нужными людьми и хорошим наставником, так что теперь жалеть о таком выборе пути Макарову не приходится. Полвека с лишним - это действительно дело всей его жизни, иначе ведь и не скажешь.
Многие годы Макаров был и остается тренером стрелков мирового уровня: Анжела Воронова - участница Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, чемпионка Европы 2013 года, многократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы; Елена Поташева - многократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы; Валерия Морозенко - многократный бронзовый призер чемпионатов Европы; Катрин Смирнова - чемпионка Европы среди юниоров 2021 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года.
Александр не согласен с обывательским мнением, что залог успеха хорошего стрелка в его уравновешенности, неспешности, флегматичности. И уж точно не в удаче дело.
- Стрельба требует высокой скорости реакции, - утверждает тренер. - Выстрел делается в доли секунды, в которые ты реагируешь на свое хорошее состояние, на подходящую картинку прицеливания - и на фоне этого нужно сделать достаточно быстрое нажатие на спуск. Часто думают, что решение о выстреле принимает спортсмен, но в процессе тренировок нарабатывается навык того, чтобы вот это подходящее состояние само давало сигнал на нажатие. Если начнешь думать мозгом, то внимание разбежится - и выстрел будет не тот, - делится Макаров азами мастерства.
Макаров считает, что сегодня он уже на вершине тренерской работы, и разве что олимпийского чемпиона пока нет в его послужном списке. "Чего я хотел в этой жизни - того я и достиг", - рассуждает Александр, оглядываясь назад. При этом он не останавливается и рук не опускает. Приближающийся 2025 год для него и его ведущей на сегодня воспитанницы Катрин Смирновой уже расписан: чемпионат Европы во Франции летом, чемпионат мира в Египте осенью, а значит - много спортивной и тренерской работы.
К тому же Макаров с удовлетворением рассказывает, что уже подготовил себе смену. "Подготовка смены - это главное в моем возрасте", - с усмешкой замечает он. Своим преемником в прославленной нарвской школе пулевой стрельбы он считает тренера и тоже своего воспитанника Андрея Михайлова.
Лауреат премии года: "Tartu Uus Teater"
НКО "Tartu Uus Teater" удостоено годовой премии за культурный ретрит в Ида-Вирумаа.
"Tartu Uus Teater" - преданный поклонник Ида-Вирумаа и большой почитатель этого региона еще со времен "Кремлевских соловьев". Однако Нарва-Йыэсуу и пятидневный фестиваль "Hungerburg 2024" подарили театральной семье самое необузданное и прекрасное лето.
- Если обычно крупные летние проекты представляют собой одну большую постановку, то мы сделали большой проект, состоящий из множества маленьких вещей. Интимные постановки, выставки, концерты, туры. Придя к нам, зрители могут выбрать что-то на свой вкус и составить свой собственный пакет впечатлений. Как в санатории составляют пакеты процедур, - пояснил художественный руководитель театра Ивар Пыллу.
Вместе с предварительным показом, ориентированным преимущественно на местную общину, мероприятия "Hungerburg 2024" посетили чуть более 13000 человек со всей Эстонии. Ежедневно можно было посетить более сотни мероприятий, которые либо начинались в определенное время (спектакли, фильмы, концерты), либо были доступны независимо от времени суток (выставки, QR-туры).
Вся программа создавалась специально для Нарва-Йыэсуу и дома отдыха "Mereranna", с расширением возможностей местного материала и вовлечением общины, сказал Ивар Пыллу.
Лауреат премии года: Имби Тито
Как организатор "Kohtla-Nõmme talvepilgar" Имби Тито удостоена годовой премии за сохранение традиций зимнего праздника народного танца.
После тринадцати зимних праздников танца на зольных горах, прошедших в период с 2005 по 2017 год, жители Кохтла-Нымме, танцевальные коллективы Ида-Вирумаа и сотни народных танцоров со всей Эстонии ждали, когда же в Кохтла-Нымме снова удастся повеселиться зимой.
Еще в 2022 году руководитель по интересам и учитель танцев Кохтла-Ныммеской школы Имби Тито и директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров решили создать собственную команду и организовать праздник. К сожалению, с первого раза найти финансирование не удалось. Зимнее веселье народных танцоров состоялось в этом году. Там не повторили традиций прежних праздников, а родился совершенно новый формат.
На место съехались около тысячи танцоров почти из всех уездов. Территория шахтного музея - прекрасное место, чтобы зимой потанцевать тут всем вместе, сказала Имби Тито. "Мне нравится, что танцоры отыскали Ида-Вирумаа и не просто остались на один день, а забронировали места для ночлега, чтобы подольше ознакомиться с этим прекрасным краем".
Лауреат премии года: Анатолий Щура
Анатолий Щура, который уже несколько десятилетий возглавляет Нарвский симфонический оркестр, в этом году был удостоен годовой премии "Капитала культуры" за преодоление жанровых границ.
То, что в Нарве есть свой симфонический оркестр, само по себе необычно. Примечательно и то, что и оркестр, и дирижер не боятся делать захватывающие повороты в классическом репертуаре. Так, Нарвский симфонический оркестр играл даже классику рока: с "AveNue", "Led Ri" и другими рок-группами.
В этом году Щура среди прочего дирижировал вместе с Хирво Сурва на концерте сводного хора ида-вируской молодежи "Viru laul", на Нарвских днях оперы и на набирающем популярность фестивале "Музыка на воде" в Кохтла-Ярве, а также на концерте в День Европы на Ратушной площади Нарвы, аккомпанируя Алике и Уку Сувисте.
След Анатолия Щуры в культурной жизни Ида-Вирумаа становится все более глубоким и заметным.
Лауреат премии года: Кохтла-Ярвеская гимназия
За свою всего лишь пятилетнюю историю Кохтла-Ярвеская гимназия стала выдающимся обогатителем культурной жизни Ида-Вирумаа.
Для всей Эстонии тоже большая редкость, когда по инициативе какой-то школы до публики доходит оригинальная рок-опера. Но именно с этим в ноябре нынешнего года справилась Кохтла-Ярвеская гимназия, представив на сцене рок-оперу "Kohtla-Järve", за что "Капитал культуры" и отметил ее премией года.
Автор либретто и режиссер оперы - преподаватель сценических искусств гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес. В опере на сцене было задействовано около 100 учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.
- Огромная радость! - признался композитор рок-оперы Сийм Аймла сразу, как только закрылся занавес после премьерного исполнения. - Музыка - это один аспект, но то, какой была постановка и какое шоу вокруг нее устроили, это все-таки поразительно. Так много молодежи делают на сцене общее дело - это лучшее, что вообще может быть. Спектакль доставил удовольствие.
11 января рок-оперу "Kohtla-Järve" можно будет посмотреть в Йыхвиском концертном доме, 12 января - в Нарве в центре "Geneva".
Лауреаты премии года: Энели Ефимова, Михаил Куштейн и Александра Джикаева
Уходящий год был весьма успешным и для спорта Ида-Вирумаа, и особенно отличились молодые спортсмены.
На Олимпийские игры в Париже попали сразу два спортсмена с ида-вирускими корнями. Энели Ефимова, 17-летняя пловчиха из Силламяэ, завоевала сердца всей Эстонии, заняв седьмое место на дистанции 100 метров брассом в очень сильной конкуренции. В завершение успешного сезона она завоевала бронзовую медаль в той же дисциплине на чемпионате мира в декабре.
Для нарвского гребца Михаила Куштейна попасть на Олимпиаду в составе эстонской четверки стало большой удачей, ведь через жесткий отбор прошли только девять стран. Эстонская команда по гребле выиграла там финал "B" и в итоге заняла седьмое место.
Кикбоксинг - это не тот вид спорта, которому уделяется столько же внимания, как легкой атлетике или плаванию. Но тем не менее титул чемпионки Европы - это выдающееся достижение, которого 21-летняя нарвитянка Александра Джикаева добилась в ноябре этого года. А еще потому, что ни один другой эстонский кикбоксер раньше не смог этого сделать.
Лауреат премии года: Карл Лауметс
Под руководством режиссера Карла Лауметса главным событием нынешних Нарвских дней оперы стала премьера оперы композитора Малле Мальтис "Raasulapsuke" ("Дитя хлебной крошки", либретто которой было написано на южноэстонском языке).
Это событие привлекло также республиканское внимание. Критик Анне Аавик написала в культурной газете "Sirp", что режиссер Карл Лауметс подошел к материалу с приятной сдержанностью, не обременяя сюжет новыми смысловыми пластами. "Выбор материала оперы попал в десятку. "Titekirikuleib" ("Дитя церковного хлеба") - это трагическая история, дающая достаточно пространства для толкования, чтобы подойти для столь условного жанра, каковым является опера", - написала она.