ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Александр Макаров, удостоенный премии за дело жизни, посвятил стрельбе более полувека

К тому же Макаров с удовлетворением рассказывает, что уже подготовил себе смену. "Подготовка смены - это главное в моем возрасте", - с усмешкой замечает он. Своим преемником в прославленной нарвской школе пулевой стрельбы он считает тренера и тоже своего воспитанника Андрея Михайлова.

Ивар Пыллу. Фото: Henry Griin

Лауреат премии года: "Tartu Uus Teater"

НКО "Tartu Uus Teater" удостоено годовой премии за культурный ретрит в Ида-Вирумаа.

"Tartu Uus Teater" - преданный поклонник Ида-Вирумаа и большой почитатель этого региона еще со времен "Кремлевских соловьев". Однако Нарва-Йыэсуу и пятидневный фестиваль "Hungerburg 2024" подарили театральной семье самое необузданное и прекрасное лето.

- Если обычно крупные летние проекты представляют собой одну большую постановку, то мы сделали большой проект, состоящий из множества маленьких вещей. Интимные постановки, выставки, концерты, туры. Придя к нам, зрители могут выбрать что-то на свой вкус и составить свой собственный пакет впечатлений. Как в санатории составляют пакеты процедур, - пояснил художественный руководитель театра Ивар Пыллу.

Вместе с предварительным показом, ориентированным преимущественно на местную общину, мероприятия "Hungerburg 2024" посетили чуть более 13000 человек со всей Эстонии. Ежедневно можно было посетить более сотни мероприятий, которые либо начинались в определенное время (спектакли, фильмы, концерты), либо были доступны независимо от времени суток (выставки, QR-туры).

Вся программа создавалась специально для Нарва-Йыэсуу и дома отдыха "Mereranna", с расширением возможностей местного материала и вовлечением общины, сказал Ивар Пыллу.