ОПРОС Чем запомнился год уходящий?

Гульзалина ЖЕХТУНОВА, предприниматель, директор ТОО "Nirgi Servis":
- Год был трудным, но, в принципе, у тех, кто занимается производством, легких времен не бывает. Осознавая происходящее, делаем определенные выводы и привыкаем жить в трудностях, как в предпринимательской деятельности, так и в общественной и личной жизни. Всегда надо думать о будущем. Как предпринимателю пришлось сгруппироваться и принимать решения исходя из ситуации. Главное, что радует: несмотря на большие трудности, не только не опустила руки, но и удалось сохранить коллектив, готовимся к открытию нового производства в ближайшее время.
Человек закаляется, преодолевая преграды и трудности. Надеюсь, самые большие сложности позади, в будущее смотрю с оптимизмом -постараемся работать и расширять производство по мере возможности, продолжаю работать над новым проектом по созданию гостиницы в Кохтла-Ярве.
Если о личной жизни - в декабре отметила жизненный юбилей. Все в семье живы и здоровы, работают, учатся, и это приносит самую большую радость и уверенность в лучшем будущем.
Антон ДИЕВ, директор Силламяэского спорткомплекса, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания:
- Год выдался очень разнообразный, много неожиданных и интересных событий для меня. В начале года был председателем совета больницы, потом начался сложный период времени, когда в городе стали происходить разные события, из совета пришлось уйти, но позже выиграл конкурс и возглавил Силламяэский спорткомплекс. В конце года возглавил ревизионную комиссию Кохтла-Ярвеского горсобрания. Все это значительно увеличило круг обязанностей.
Но, несмотря ни на что, этот год получился самым активным в путешествиях, в основном рабочие поездки. Побывал в 20 странах, более 150 часов провел в воздухе - 61 полет на самолетах.
В новом году всех нас ждет много испытаний - повышение цен, новые налоги. Поэтому хотел бы пожелать людям терпения и понимания. Побывав практически во всех странах Европы, знаю, что во многих из них подобные налоги существуют давно.
Осенью страну ждут и большие политические события - муниципальные выборы, что, безусловно, заставит активизироваться многих. Поэтому всем нам стоит больше общаться и думать. Если говорить о себе лично - уверен, что вновь будет много разной работы.