ОПРОС Чем запомнился год уходящий?

Гюльзалина Жехтунова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гульзалина ЖЕХТУНОВА, предприниматель, директор ТОО "Nirgi Servis":

- Год был трудным, но, в принципе, у тех, кто занимается производством, легких времен не бывает. Осознавая происходящее, делаем определенные выводы и привыкаем жить в трудностях, как в предпринимательской деятельности, так и в общественной и личной жизни. Всегда надо думать о будущем. Как предпринимателю пришлось сгруппироваться и принимать решения исходя из ситуации. Главное, что радует: несмотря на большие трудности, не только не опустила руки, но и удалось сохранить коллектив, готовимся к открытию нового производства в ближайшее время.

Человек закаляется, преодолевая преграды и трудности. Надеюсь, самые большие сложности позади, в будущее смотрю с оптимизмом -постараемся работать и расширять производство по мере возможности, продолжаю работать над новым проектом по созданию гостиницы в Кохтла-Ярве.

Если о личной жизни - в декабре отметила жизненный юбилей. Все в семье живы и здоровы, работают, учатся, и это приносит самую большую радость и уверенность в лучшем будущем.