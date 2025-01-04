Руководитель Йыхвиского отделения полиции возглавит Таллиннскую тюрьму

- От нового и очень сильного руководителя Таллиннской тюрьмы Андреаса Клийманта я ожидаю превращения самой новой тюрьмы Эстонии в тюрьму мирового класса. Эстонская система лишения правонарушителей свободы и содержания их в тюрьме уже является одной из лучших в мире. Я ожидаю продолжения свойственных Эстонии инноваций, повышения безопасности с помощью цифровых решений и очень хорошей подготовки к угрозам и возможностям будущего, - сказала министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.