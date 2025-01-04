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Руководитель Йыхвиского отделения полиции возглавит Таллиннскую тюрьму

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Идаский префект Тарво Крууп (справа) в ноябре прошлого года в Йыхви на мероприятии по случаю годовщины полиции отметил Андреаса Клийманта за хорошую работу.
Идаский префект Тарво Крууп (справа) в ноябре прошлого года в Йыхви на мероприятии по случаю годовщины полиции отметил Андреаса Клийманта за хорошую работу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С начала февраля Андреас Клиймант, несколько лет руководивший Йыхвиским отделением полиции Идаской префектуры, займет должность директора Таллиннской тюрьмы.

- От нового и очень сильного руководителя Таллиннской тюрьмы Андреаса Клийманта я ожидаю превращения самой новой тюрьмы Эстонии в тюрьму мирового класса. Эстонская система лишения правонарушителей свободы и содержания их в тюрьме уже является одной из лучших в мире. Я ожидаю продолжения свойственных Эстонии инноваций, повышения безопасности с помощью цифровых решений и очень хорошей подготовки к угрозам и возможностям будущего, - сказала министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.

Хотя Клиймант в последние годы работал в Идаской префектуре, он начинал карьеру в тюремной службе в 2003 году в Эмариской тюрьме. Несколько лет он работал в Тартуской тюрьме в отделе безопасности, а затем заведовал информационно-следственным отделом. Затем был заместителем директора Вируской тюрьмы по вопросам исполнения наказаний для несовершеннолетних и молодежи.

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