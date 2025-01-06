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Рок-оперу "Kohtla-Järve" покажут в январе в Йыхви и Нарве

Мировая премьера рок-оперы "Kohtla-Järve" состоялась в прошлом году 30 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Рок-оперу "Kohtla-Järve", премьера которой состоялась в ноябре при  аншлаге в Кохтла-Ярвеском центре культуры, 11 января можно будет увидеть в Йыхвиском концертном доме и 12 января в Доме культуры "Ругодив" в Нарве.

В Йыхви представление начнется в субботу, 11 января, в 18.00, а в Нарве - в воскресенье, 12 января, в 19.00.  

Билеты можно купить в среде Fienta.com 

Гиперреалистичная рок-опера "Кохтла-Ярве" - это история промышленного города с уникальной судьбой и прошлым. На один вечер на сцене сошлись пять эпох и пять парановелл. Это история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также красота, домашний уют и духовность.

Либреттистом и режиссером оперы, поставленной под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, является Неэме Кунингас, преподаватель постановочного искусства гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia". Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес. 

30 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера оригинальной рок-оперы "Kohtla-Järve". Рок-оперой, которой публика рукоплескала более пяти минут, Кохтла-Ярвеская гимназия отметила свое пятилетие.
30 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера оригинальной рок-оперы "Kohtla-Järve". Рок-оперой, которой публика рукоплескала более пяти минут, Кохтла-Ярвеская гимназия отметила свое пятилетие. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вместе с учениками и преподавателями гимназии на сцену выйдут солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарельсон, а также Янек Пахка, солист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler". Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле также принимают участие маленькие певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju". 

В проектной группе рок-оперы играют в том числе: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, а на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. К сценическому воплощению рок-оперы было привлечено около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии. 

Композитор Сийма Аймла сказал после премьеры 30 ноября, что ни минуты не сомневался, когда Хендрик Агур впервые сказал ему о создании рок-оперы. "Я сразу сказал да! Чем безумнее идеи, тем больше я завожусь!". 

Агур признал, что организовать представление с участием почти ста человек на сцене и полусотни человек фонового сопровождения было довольно сложной задачей для учебного заведения с точки зрения логистики. "Мы работали на пределе своих возможностей, но в глазах зрителя все работало", - констатировал он.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело подчеркнул, что быть главой города, у которого есть рок-опера своего имени, это фантастическое чувство. "Это мощная вещь", - сказал он. 

Помимо Йыхви и Нарвы, опера "Kohtla-Järve" прозвучит и в Таллинне, 16 февраля в 18.00, в концертном зале "Alexela". 

Солисты национальной оперы "Estonia" Прийт Вольмер (в роли Кохтла) и Рене Соом (в роли Ярве) в рок-опере "Kohtla-Järve".
Солисты национальной оперы "Estonia" Прийт Вольмер (в роли Кохтла) и Рене Соом (в роли Ярве) в рок-опере "Kohtla-Järve". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рок-опера "Kohtla-Järve"

Либреттистом и режиссером оперы, поставленной под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, является Неэме Кунингас, преподаватель постановочного искусства гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia". Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес. 

В рок-опере принимают участие проектный бэнд, молодежный оркестр, смешанный хор, солисты и танцоры Кохтла-Ярвеской гимназии.

На сцену выйдут солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарельсон, а также Янек Пахка, солист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler". Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле также принимают участие маленькие певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju". 

автор идеи: Хендрик Агур

Музыкальный руководитель: Лилиан Рейнметс

Технический руководитель сцены: Даниил Морин

Визуальный художник: Кати Яэгель-Пааль

Хореограф: Айникки Сеппар

Руководители хора: Лилиан Рейнметс и Урве Тооминг

Звукорежиссер: Райн Оргус

Стилист: Лийзи Каубер

Билет: €20 (для детей до 7 лет - бесплатно),

пенсионерам и учащимся - €15

Билеты можно приобрести: Fienta

или в Кохтла-Ярвеской гимназии (ул. Пярна, 47, Кохтла-Ярве).

В день мероприятия цена билета - €25

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