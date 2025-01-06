Рок-оперу "Kohtla-Järve" покажут в январе в Йыхви и Нарве

Рок-оперу "Kohtla-Järve", премьера которой состоялась в ноябре при аншлаге в Кохтла-Ярвеском центре культуры, 11 января можно будет увидеть в Йыхвиском концертном доме и 12 января в Доме культуры "Ругодив" в Нарве.
В Йыхви представление начнется в субботу, 11 января, в 18.00, а в Нарве - в воскресенье, 12 января, в 19.00.
Гиперреалистичная рок-опера "Кохтла-Ярве" - это история промышленного города с уникальной судьбой и прошлым. На один вечер на сцене сошлись пять эпох и пять парановелл. Это история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также красота, домашний уют и духовность.
Либреттистом и режиссером оперы, поставленной под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, является Неэме Кунингас, преподаватель постановочного искусства гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia". Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.
Вместе с учениками и преподавателями гимназии на сцену выйдут солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарельсон, а также Янек Пахка, солист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler". Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле также принимают участие маленькие певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju".
Композитор Сийма Аймла сказал после премьеры 30 ноября, что ни минуты не сомневался, когда Хендрик Агур впервые сказал ему о создании рок-оперы. "Я сразу сказал да! Чем безумнее идеи, тем больше я завожусь!".