Проходивший в субботу мемориал Аво Талпаса привел после перерыва в 15 с лишним лет из Швеции в Кохтла-Ярве одного из успешнейших за период после восстановления независимости республики борцов Эстонии Валерия Никитина, в начале века несколько лет жившего и работавшего в Кохтла-Ярве.
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На мемориал Талпаса в Кохтла-Ярве спустя много лет приехал Валерий Никитин
Бронзовый призер чемпионата Европы и занявший четвертое место на Олимпийских играх в Сиднее Никитин громко руководил борьбой своего сына Дааниэля, который победой в последнем матче турнира закрепил за собой первое место в зачете кадетов в весовой категории до 71 кг.