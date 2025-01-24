Нарва рекордно увеличит сбор земельного налога

Самоуправлениям Эстонии разрешили самостоятельно устанавливать ставку земельного налога в определенных границах, а с 2026 году они также смогут решать, взимать ли этот налог с земли под основным жильем человека.​

В 2025 году самоуправления могли установить ставку налога до 1% в случае земли жилого назначения, в случае доходных сельхозземель оставлена максимальная ставка 0,5%, а в случае прочих земель - повышена до 2%.​​

В абсолютном выражении поступление земельного налога больше всего увеличится в Таллинне - на 9,5 миллиона евро, в Тарту - на 1,2 миллиона. В процентном выражении поступление налога больше всего увеличится в Нарве: с 226000 до 468000 евро, то есть более чем вдвое.​