Пт, 24.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Нарва рекордно увеличит сбор земельного налога

Copy
Вид на зимнюю Нарву.
Вид на зимнюю Нарву. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В связи с переоценкой стоимости земли и повышением ставок земельного налога его поступление в абсолютных цифрах в текущем году больше всего вырастет в Таллинне, но в процентном выражении лидером роста​ станет Нарва, где поступление земельного налога увеличится более чем вдвое, пишет новостной портал Rus.ERR.​

Самоуправлениям Эстонии разрешили самостоятельно устанавливать ставку земельного налога в определенных границах, а с 2026 году они также смогут решать, взимать ли этот налог с земли под основным жильем человека.​

В 2025 году самоуправления могли установить ставку налога до 1% в случае земли жилого назначения, в случае доходных сельхозземель оставлена максимальная ставка 0,5%, а в случае прочих земель - повышена до 2%.​​

В абсолютном выражении поступление земельного налога больше всего увеличится в Таллинне - на 9,5 миллиона евро, в Тарту - на 1,2 миллиона. В процентном выражении поступление налога больше всего увеличится в Нарве: с 226000 до 468000 евро, то есть более чем вдвое.​

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх