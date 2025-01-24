В связи с переоценкой стоимости земли и повышением ставок земельного налога его поступление в абсолютных цифрах в текущем году больше всего вырастет в Таллинне, но в процентном выражении лидером роста станет Нарва, где поступление земельного налога увеличится более чем вдвое, пишет новостной портал Rus.ERR.
Нарва рекордно увеличит сбор земельного налога
Самоуправлениям Эстонии разрешили самостоятельно устанавливать ставку земельного налога в определенных границах, а с 2026 году они также смогут решать, взимать ли этот налог с земли под основным жильем человека.
В 2025 году самоуправления могли установить ставку налога до 1% в случае земли жилого назначения, в случае доходных сельхозземель оставлена максимальная ставка 0,5%, а в случае прочих земель - повышена до 2%.
В абсолютном выражении поступление земельного налога больше всего увеличится в Таллинне - на 9,5 миллиона евро, в Тарту - на 1,2 миллиона. В процентном выражении поступление налога больше всего увеличится в Нарве: с 226000 до 468000 евро, то есть более чем вдвое.
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