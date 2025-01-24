Грядет день еще одной независимости Эстонии: силовики заранее берут под охрану десятки энергоообъектов

- "Кайтселийт" готов поддержать Департамент полиции и погранохраны в проведении операции по обеспечению порядка, поскольку мы за эти годы создали всеобъемлющую систему безопасности по всей Эстонии. Теперь мы можем внести свой вклад в общую работу, - заявил генерал-майор Ильмар Тамм, глава "Кайтселийта".​

День еще одной независимости

Процесс синхронизации с сетью континентальной Европы продуман, как считается, хорошо, но все же возможны и не исключаются всякого рода нарушения, сбои или даже диверсии. В частности, как рассказал замдиректора координационного бюро по обороне и безопасности в Государственной канцелярии Прийт Саар, участвующий в подготовке, нельзя исключать, например, нового повреждения подводного кабеля "Estlink-2" или какой-нибудь другой важной инфраструктуры.

Еще более важна для стабильности электроснабжения страны работа всех электростанций, обеспечивающих внутренний энергорезерв.

Учитывая сложность, экстраординарность и в каком-то смысле уязвимость готовящегося переподключения уже звучат со всех сторон напоминания, что жители Эстонии должны быть постоянно готовы к возможным перебоям энергоснабжения. Это особенно важно 8-9 февраля, но и в последующие дни новая синхронизация все еще будет под пристальным контролем, так как неожиданности останутся все еще вероятными.

Предполагается, что спокойный ритм работы энергетиков и защитников энергетической инфратруктуры вернется только спустя неделю-две после успешного завершения процесса. Эстонии стоит в феврале ждать Дня независимости в еще более широком смысле этого слова.

Потребители, будьте готовы! В дни переключения балтийской энергосистемы от России к Европе всем домохозяйствам следует быть готовыми, как и всегда, к возможным кризисным ситуациям, вызванным перебоями в электроснабжении. Надо быть готовыми коротко или долго по времени обходиться без электричества. На фоне пересинхронизации в случае возникновения комплекса проблем с внешними соединениями эстонских внутренних резервов - попросту электричества - может не хватить на всех в пиковые часы потребления: где-то с 5 до 9 часов утром и/или вечером. Важно помнить и учитывать, что без электричества могут прерываться также водоснабжение, канализация, центральное отопление, не работать банкоматы, топливные заправки, уличное освещение и так далее. Дома, естественно, перестанут работать освещение, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, радио, зарядные устройства. Электронные замки на дверях и воротах также могут перестать функционировать. При длительных отключениях магазины и аптеки тоже могут оказаться закрытыми. Все рекомендации на такие случаи перечислены и описаны на разных языках на веб-сайте www.olevalmis.ee, посвященном подготовке к кризисам и действиям при возникновении кризиса. Универсальная превентивная рекомендация такова: убедитесь, что у вас дома есть все необходимые запасы, чтобы справляться самостоятельно как минимум в течение недели.