По инициативе посольства Китая в Кохтла-Ярве состоялось празднование китайского Нового года. По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело (Социал-демократическая партия), речь идет о культурном сотрудничестве, способствующем снятию напряженности в отношениях. Казело считает неуместными предупреждения Полиции безопасности и Службы внешней разведки о деятельности Китая.
Мэр не видит ничего зазорного в праздновании в Кохтла-Ярве китайского Нового года
"Вчера в Центре культуры Кохтла-Ярве состоялось грандиозное , в рамках которого можно было познакомиться с богатым культурным наследием Китая", написал мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело в социальных сетях.
Согласно последнему ежегоднику КаПо, главной угрозой для Эстонии по-прежнему является разведывательная деятельность служб безопасности и разведки Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
В нем также говорится, что одним из главных инструментов Китая в использовании мягкой силы, распространении официального нарратива в различных областях политики и улучшении имиджа Китая в Эстонии является китайское посольство в Таллинне, сообщает rus.err.