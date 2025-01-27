Мэр не видит ничего зазорного в праздновании в Кохтла-Ярве китайского Нового года

"Вчера в Центре культуры Кохтла-Ярве состоялось грандиозное , в рамках которого можно было познакомиться с богатым культурным наследием Китая", написал мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело в социальных сетях.

Согласно последнему ежегоднику КаПо, главной угрозой для Эстонии по-прежнему является разведывательная деятельность служб безопасности и разведки Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

В нем также говорится, что одним из главных инструментов Китая в использовании мягкой силы, распространении официального нарратива в различных областях политики и улучшении имиджа Китая в Эстонии является китайское посольство в Таллинне, сообщает rus.err.