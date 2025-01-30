Март Сандер поставит на мызе Мяэтагузе летний спектакль о женщинах рода фон Розен

Пьеса "Roosivõti" родилась в голове известного музыканта, режиссера, писателя и кинодеятеля Марта Сандера удивительно быстро. 6 января он выступил с сопрано Трийн Леллеп на новогоднем концерте для пенсионеров Йыхвиской волости, а перед этим остановился на ночь на мызе Мяэтагузе, куда попал впервые. После прогулки по усадебному комплексу стало ясно: в таком месте нужно что-то делать!

- Я был потрясен в хорошем смысле этого слова. Старинное здание мызы находится в таком отличном состоянии и так прекрасно отреставрировано - поневоле возникла идея снять там что-нибудь. Трийн, как истинная энтузиастка, сразу же воскликнула, что мы должны сделать здесь летнюю постановку. Прошло не более десяти минут, и мы, в принципе, ударили по рукам. По дороге в Таллинн я сидел молча и думал, а дома быстро написал первую историю, - вспомнил он.