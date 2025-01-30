В июне, июле и августе на мызе Мяэтагузе развернется летняя мистерия о тайнах последних мяэтагузеских помещиков фон Розенов, а точнее, женщин этого знатного дворянского рода.
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Март Сандер поставит на мызе Мяэтагузе летний спектакль о женщинах рода фон Розен
Пьеса "Roosivõti" родилась в голове известного музыканта, режиссера, писателя и кинодеятеля Марта Сандера удивительно быстро. 6 января он выступил с сопрано Трийн Леллеп на новогоднем концерте для пенсионеров Йыхвиской волости, а перед этим остановился на ночь на мызе Мяэтагузе, куда попал впервые. После прогулки по усадебному комплексу стало ясно: в таком месте нужно что-то делать!