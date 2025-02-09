ПОГОДА На следующей неделе сохранится холодная погода

Во вторник область высокого давления распространится из Скандинавии на страны Балтии. Погода остается спокойной, без осадков. Температура воздуха ночью -4..-7°С, местами на суше -10, днем ​​-1..-4°С.

В среду область высокого давления немного сместится на юго-запад из-за надвигающейся с северо-запада границы области низкого давления, но дождь нас не коснется. На северном побережье и в Восточной Эстонии ожидается слабый умеренный западный ветер. Температура воздуха в начале ночи составит -3..-7°C, к утру повысится, днем ​​0..-3, на северо-западе Эстонии до +2°C.

В четверг область низкого давления на севере России сместится на юг, а ее ложбина распространится на Эстонию. Ночью на северо-востоке Эстонии пойдет снег и мокрый снег, а днем ​​во многих частях Эстонии уже идут ливни. Ветер меняется с западного на северный и не сильный. Температура воздуха ночью 0..-4°С, днем ​​-2..+2°С.

В пятницу области низкого давления станут активными как к северу, так и к югу от нас. Во многих частях Эстонии вдоль границы пройдет снег. Температура воздуха ночью -1..-5°C, на северо-востоке Эстонии -6..-8°C, днем ​​-0..-6°C.