Лаури Карп обратит сланцевое производство в химическое

- Мне не хотелось бы говорить, что мы качающаяся лодка. У нас направление очень хорошо контролируется.

Я пришел из банковского дела и знаю, что регуляции влияют на все процессы, в гуще которых мы сейчас находимся. Надо понимать, куда нас ведут эти регуляции. Тогда уловить скорость и направление движения будет гораздо проще.

Из-за появления регуляций энергетика становится все больше похожей на банковское дело. Они доминируют также при принятии решений. Раньше принимать решения было проще, чем сейчас.

Лаури Карп. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

За плечами Лаури Карпа сильный бизнес-опыт в Германии

Лаури Карпу было всего 18 лет, когда он поступил изучать экономику и финансы в старейший университет Германии - Гейдельбергский.

- Если оглянуться назад, то этот смелый поступок кажется безумным. Начало 1990-х годов было периодом, когда изменения в обществе оказались настолько мощными, что поездка на учебу за границу казалась логическим шагом. Начало было очень сложным, ведь все было новым: новая языковая среда, другая система... Однако это закалило, - оценивает он те времена теперь, достигнув 50-летнего возраста.

Его трудовая карьера тоже началась в Германии, еще в студенческие годы в концерне "Heidelberg Materials". Позднее он трудился в консалтинговой фирме "Springer AG Management Consultants" и в "Deutsche Bank", а также руководил действующим во Франкфурте финансово-технологическим предприятием "KFPD GmbH". Он являлся также консультирующим членом финансового совета федеральной земли Зальцбург в Австрии.

В Эстонии он около 14 лет был членом совета "Silmet Grupp", а начиная с 2023 года - руководителем стратегического отдела "Eesti Energia", позднее был руководителем химпроизводства по трансформации и стратегии; с прошлой осени является председателем правления "Enefit Power".