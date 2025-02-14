В этом году в национальном конкурсе "Деревня года" Ида-Вирумаа представит деревня Таммику

Конкурс "Деревня года" в этом году проводится уже в одиннадцатый раз, и вместе с ним эстонское деревенское движение "Kodukant" отмечает активные деревни. В конкурсе принимают участие 15 деревень, по одной от каждого уезда. Оценочная комиссия во главе со спикером Рийгикогу летом посетит всех кандидатов.