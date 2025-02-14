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В этом году в национальном конкурсе "Деревня года" Ида-Вирумаа представит деревня Таммику

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Дом шахтера совместно с Обществом деревни Таммику организовали конкурс самодельных рождественских елок и сожжение рождественских елок.
Дом шахтера совместно с Обществом деревни Таммику организовали конкурс самодельных рождественских елок и сожжение рождественских елок. Фото: Erakogu

Конкурс "Деревня года" в этом году проводится уже в одиннадцатый раз, и вместе с ним эстонское деревенское движение "Kodukant" отмечает активные деревни. В конкурсе принимают участие 15 деревень, по одной от каждого уезда. Оценочная комиссия во главе со спикером Рийгикогу летом посетит всех кандидатов.

Деревня Таммику была выдвинута на звание деревни года Ида-Вирумааским представительством деревень. "В последние годы Таммику постоянно находится в центре внимания. Во-вторых, мой принцип - отмечать все регионы уезда, а волость Йыхви до сих пор не была охвачена номинацией "Деревня года", - пояснила Кая Нийнлауп, председатель правления Ида-Вирумааского представительства деревень.

Например, на предыдущем конкурсе два года назад Ида-Вирумаа представляла деревня Соонурме из волости Люганузе, а до этого - деревни Каукси и Куру из волости Алутагузе.

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