Полиция разыскивает двух подростков из Силламяэ

12-летний Илья. Фото: PPA

За последние дни полиция проверила окрестности домов детей и другие возможные места пребывания, а также связалась с родственниками мальчиков, но найти их пока не удалось.

По словам знакомых, в последние дни мальчиков видели и в Йыхви, и в Силламяэ, но к моменту проверки мест мальчики уже ушли. Известно, что они также общаются со своими друзьями по телефону, но своего местонахождения не выдали до сих пор.

По словам родственников, дети могут быть в Нарве, Силламяэ, Вайвара или Йыхви, но не исключаются и другие районы.

Илья ростом около 180 см, у него крепкое телосложение и короткие светлые волосы. Когда он вышел из дома, на мальчике был черный пуховик до колен, серые брюки и красные кроссовки.

Никита ростом около 180 см, худощавого телосложения, у него короткие волосы рыжего цвета. Когда он ушел, он был одет в черную куртку до колен и кроссовки в бело-черную полоску.

Полиция просит всех, кто где-то видел детей или знает, где они могут быть, сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112.