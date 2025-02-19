Судью Вируского уездного суда отстранили от должности

В соответствии с обвинением, судья тянул с разрешением 17 гражданских дел и 27 надзорных производств по гражданским делам, превысив разумные сроки производства. Он не объяснял председателю суда, чем были обусловлены такие проволочки, а также не уложился при рассмотрении одного судебного дела в последний определенный срок.

Дисциплинарная коллегия в июле 2024 года отстранила судью на время производства по дисциплинарному делу от службы и уменьшила его зарплату наполовину. В сентябре коллегия признала его виновным в невыполнении и ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, и назначила ему в виде наказания отстранение от должности. Судья Андрес Халлмяги обжаловал решение дисциплинарной коллегии в пленуме Госсуда, прося о смягчении наказания и об оправдании по обвинению в превышении разумного срока производства по одному гражданскому делу.

Пленум Госсуда не удовлетворил жалобу, однако в интересах ясности уточнил, за что осудили судью. Несмотря на это, пленум Госсуда разделил точку зрения дисциплинарной коллегии на то, что судью надо отстранить от должности. Судья совершил множество дисциплинарных виновных деяний, в том числе во время действия прежнего дисциплинарного наказания, и последствия нарушений были серьезными

Дисциплинарная коллегия подчеркнула, что виновное и систематическое невыполнение судейских обязанностей подрывает доверие общества к судебной системе в целом и значительно вредит престижу суда. По оценке коллеги, трудно было недооценивать тяжесть виновных деяний, в которых упрекают судью.