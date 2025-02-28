Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Александра

В четверг вечером в полицию поступило сообщение о том, что в районе Ярве города Кохтла-Ярве пропал Александр, с которым родственники в последний раз связывались в понедельник, 24 февраля. Мужчина ушел из дома, не взяв с собой мобильный телефон, и с ним не удалось связаться. В последний раз мужчину видели во вторник утром в городе Йыхви. Александр может переехать в Кохтла-Ярве или Йыхви.

Полиция собирает информацию о возможных направлениях передвижения мужчины и проверила территорию, но, к сожалению, мужчина до сих пор не найден.

Рост Александра - 176 см, волосы короткие. Выйдя из дома, мужчина был одет в камуфляжную куртку коричнево-зеленого цвета и зеленую флисовую кофту, а также на нем были теплые темно-серые брюки и темно-серые зимние кроссовки. На мужчине черная шляпа.

Полиция просит всех, кто видел Александра или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.