В четверг, 27 февраля, по инициативе городского собрания Кохтла-Ярве была открыта новая мемориальная доска, посвященная почетным гражданам города.
В Кохтла-Ярве открыли доску почета горожан
Мемориальная доска находится в вестибюле городской управы Кохтла-Ярве.
На новой мемориальной доске изображены все почетные граждане города: Роман Шеремета (2005), Ивар Рукс (2005), Валентина Трофимова (Игуменья Варвара, 2006), Эйке Рыымус (2006), Георгий Камынин (2006), Юло Тамбет (2007), Тайми Иннос (2008), Ильмар Талусте (2009), Вайке Вальдманн (2010), Алексей Николаев (2012), Урве Кильк (2013), Валентина Трун (2014), Ольга Пивоварова (2014), Владимир Шапиро (2015), Валерий Корб (2018), Хейно Тюрксон (2023), Юри Шмидт (2024), Александр Дусман (2025).
- Новая мемориальная доска напоминает нам всем, что за каждым значимым достижением стоят сильные люди, которых мы должны помнить, благодарить, восхищаться ими и следовать их примеру, чтобы стать лучшей версией себя, - сказал Эдуард Одинец, председатель городского совета.
Стоимость новой таблички составляет 11 600 евро (без НСО), работы выполнены компанией Art Depoo OÜ.