В Кохтла-Ярве открыли доску почета горожан

- Новая мемориальная доска напоминает нам всем, что за каждым значимым достижением стоят сильные люди, которых мы должны помнить, благодарить, восхищаться ими и следовать их примеру, чтобы стать лучшей версией себя, - сказал Эдуард Одинец, председатель городского совета.