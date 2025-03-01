Уроженка Кивиыли министр образования и науки, руководитель партии "Eesti 200" Кристина Каллас подтверждает, что пришла в политику прежде всего для того, чтобы перевести все школы Эстонии на обучение на эстонском языке. "Работая в образовании, я испытывала такую фрустрацию от того, что мы все не можем и не можем принять решение и сделать что-то с этой проблемой. Судьбе было угодно, и я теперь здесь и сама претворяю это в жизнь", - констатирует она, отмечая, что не намерена оставаться в политике на 20 лет.