Строительные отходы после сноса, сваленные для заполнения поверхности почвы по соседству с бывшим попечительским домом в Ийзаку, стали причиной начатого Департамента окружающей среды производства о проступке.
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В Ийзаку без разрешения выгрузили возникшие при сносе пекарни строительные отходы
- Одну бумагу не попросили, - сказал алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар, отметив, что на самом деле эту низинку уже много лет, еще со времен Ийзакуской волости, заполняли строительными отходами.