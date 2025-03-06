В Ийзаку без разрешения выгрузили возникшие при сносе пекарни строительные отходы

- Одну бумагу не попросили, - сказал алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар, отметив, что на самом деле эту низинку уже много лет, еще со времен Ийзакуской волости, заполняли строительными отходами.

На этой недвижимости скоро построят волостной социальный дом, окрестности которого хотят превратить в красивую зеленую зону. Чтобы картина была более приятной и ухаживать за этим участком в дальнейшем было проще, надо некоторые места предварительно приподнять.