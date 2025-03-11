Силламяэ и Вайвара соединит велодорожка

По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, идея обсуждалась давно и велодорожка была запроектирована около двух лет назад на партнерских условиях с самоуправлением Нарва-Йыэсуу, которое и выступило инициатором этого проекта.

- Нарва-Йыэсуу стал ведущим партнером, но и Силламяэ внес свою часть средств на проектирование, - комментирует он. - Когда проект был готов, стали ждать возможностей финансирования, вели переговоры с фондами. В этом году появилась возможность посотрудничать с государством - самоуправление Нарва-Йыэсуу подало заявку в Департамент транспорта и получило ответ с проектом трехстороннего соглашения: Департамент транспорта готов оплатить 80 процентов расходов при условии, что по 10 проценов внесут самоуправления.