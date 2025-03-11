В этом году планируется построить новую трехкилометровую велосипедно-пешеходную дорожку между Силламяэ и железнодорожной станцией Вайвара, о которой мечтали уже несколько лет. Предполагаемая стоимость проекта составит 875 тысяч евро (без НСО).
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Силламяэ и Вайвара соединит велодорожка
По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, идея обсуждалась давно и велодорожка была запроектирована около двух лет назад на партнерских условиях с самоуправлением Нарва-Йыэсуу, которое и выступило инициатором этого проекта.