Силламяэ тоже получит современный стадион

Силламяэское горуправление объявило тендер на строительство легкоатлетического и футбольного стадиона. Этот стадион с 400-метровым беговым кругом с шестью дорожками, различными секторами для прыжков и метания, а также полем с травяным газоном и трибунами на 600 с лишним мест должен быть готов к концу мая следующего года. Предполагаемая стоимость работ - четыре миллиона евро, из которых 30 процентов, то есть 1,2 миллиона евро, нужно будет оплатить из городской казны. Остальные деньги поступят от государства.