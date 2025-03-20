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Силламяэ тоже получит современный стадион

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Этот снимок сделан на Силламяэском стадионе в ноябре 2014 года, когда местный "Kalev" (в белых футболках) в последней игре сезона победил таллиннскую "Flora" и обеспечил себе таким образом "серебро" чемпионата. Справа на снимке - тогдашний молодой игрок "Flora" Кароль Метс, выступающий сейчас за клуб германской Бундеслиги "St. Paul" и являющийся капитаном сборной Эстонии.
Этот снимок сделан на Силламяэском стадионе в ноябре 2014 года, когда местный "Kalev" (в белых футболках) в последней игре сезона победил таллиннскую "Flora" и обеспечил себе таким образом "серебро" чемпионата. Справа на снимке - тогдашний молодой игрок "Flora" Кароль Метс, выступающий сейчас за клуб германской Бундеслиги "St. Paul" и являющийся капитаном сборной Эстонии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если еще пять лет тому назад в Ида-Вирумаа не имелось ни одного современного стадиона, то на сегодня они уже появились один за другим в Йыхви, Кивиыли и Ийзаку, а следующей весной он появится и в Силламяэ.

Силламяэское горуправление объявило тендер на строительство легкоатлетического и футбольного стадиона. Этот стадион с 400-метровым беговым кругом с шестью дорожками, различными секторами для прыжков и метания, а также полем с травяным газоном и трибунами на 600 с лишним мест должен быть готов к концу мая следующего года. Предполагаемая стоимость работ - четыре миллиона евро, из которых 30 процентов, то есть 1,2 миллиона евро, нужно будет оплатить из городской казны. Остальные деньги поступят от государства.

Стройка года в Силламяэ

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