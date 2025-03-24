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Жительница Ида-Вирумаа отдала мошенникам почти 15 000 евро

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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Очередной крупный куш сорвали телефонные мошенники в Ида-Вирумаа, убедив пожилую женщину в том, что ее дочь стала виновницей тяжелого ДТП, и только 15000 евро наличными могут ей помочь.

22 марта 84-летней женщине, проживающей в Ида-Вирумаа, позвонил неизвестный с утверждением, что ее дочь стала виновницей автомобильной аварии и потерпевшему надо заплатить компенсацию.

Поверив мошеннику, женщина последовала его инструкциям, положив в пакет 15 000 евро и передав пакет зашедшему за деньгами мужчине.

Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного дела.

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