Очередной крупный куш сорвали телефонные мошенники в Ида-Вирумаа, убедив пожилую женщину в том, что ее дочь стала виновницей тяжелого ДТП, и только 15000 евро наличными могут ей помочь.
Жительница Ида-Вирумаа отдала мошенникам почти 15 000 евро
22 марта 84-летней женщине, проживающей в Ида-Вирумаа, позвонил неизвестный с утверждением, что ее дочь стала виновницей автомобильной аварии и потерпевшему надо заплатить компенсацию.
Поверив мошеннику, женщина последовала его инструкциям, положив в пакет 15 000 евро и передав пакет зашедшему за деньгами мужчине.
Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного дела.