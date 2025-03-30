ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Зима еще напомнит о себе

В первый день апреля граница области высокого давления вблизи Дании расширится на Балтийское море. Поскольку в воздухе достаточно влаги, в отдельных местах возможны небольшие дожди. Ветер слабый и изменчивый на суше ночью, северо-западный и умеренный на побережье, а днем ​​в основном умеренный северо-западный и северный, а также западный на побережье. Температура воздуха ночью -1..+6, днем ​​10..16, на побережье около 5°С.

В среду северо-восточная граница области высокого давления сохранится над районом Балтийского моря. Погода ясная, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью -2..+4, днем ​​10..16, на побережье около 5°С.

В четверг активная область низкого давления переместится через северную часть Скандинавии, а ее ложбина направится на юго-восток через Эстонию. Погода ясная, без существенных осадков. Ночью будет дуть слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, днем ​​западный ветер усилится. Температура воздуха ночью -1..+5, днем ​​11..16, на наветренном побережье около 5°С.

В пятницу (4 апреля) активная область низкого давления отойдет от России, и по ее краю к нам проникнет более холодная воздушная масса в составе северо-западного потока. Ветер усиливается и повсеместно меняет направление на северо-западный. Ночью ясно, днем ​​во многих частях континента идут дожди и мокрый снег, а к вечеру ливни переходят в снег. Температура воздуха ночью -1..+4, днем ​​3..9°С, к вечеру понизится.

В субботу мы останемся на западной окраине области низкого давления, удаляющейся от России. Северное течение принесет более холодный воздух. Будет дуть относительно сильный северный и северо-восточный ветер. Местами возможны снежные бури. Температура воздуха ночью -3..+1, днем ​​-1..+2°С.

В воскресенье мы окажемся на границе западной области высокого давления и восточной области низкого давления. Воздушная масса холодная. Северный и северо-восточный ветер немного ослабеет. Кое-где пройдет снег. Температура воздуха ночью -2..-5, на побережье местами 0°С, днем ​​-1..+4°С.