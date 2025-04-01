Волости Люганузе и Алутагузе начали переговоры об объединении

Председатель Люганузеского волостного собрания Андреа Эйхе отметил, что, поскольку государство считает, что нынешние самоуправления слишком малы и что, вероятно, предстоит новое слияние, Люганузе хотел бы сам решить, с кем он будет объединяться. "Мы определенно не хотим объединяться с городом Кохтла-Ярве, мы скорее посмотрим в сторону Алутагузе, - сказал он. - Самоуправление, границы которого простираются от Чудского озера до Финского залива, было бы замечательным".

Волость Алутагузе передаст отель мызы Мяэтагузе Силам обороны

Когда волостная управа Алутагузе переедет в Ийзакуский центр обслуживания, строительство которого будет завершено весной следующего года, волостная управа хочет передать свое нынешнее гнездо - мызу Мяэтагузе - вместе со спа-отелем Министерству обороны.

- Мы ведем переговоры о строительстве оздоровительного центра для военнослужащих. Министерству обороны было бы разумно не начинать строительство нового центра с нуля, а использовать для этой цели подходящую мызу, спа и гостиничный комплекс, - сказал Тауно Выхмар, отметив, что вопрос договоренностей касается того, смогут ли жители волости в будущем пользоваться тамошними бассейном и банями. - С другой стороны, волостные налогоплательщики будут избавлены от необходимости субсидировать мызный спа.