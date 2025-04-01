Руководители волостей Люганузе и Алутагузе начали переговоры о слиянии с целью образования волости, которая охватывала бы более половины территории Ида-Вирумаа и благосостояние жителей которой было бы сопоставимо с самоуправлениями "золотого кольца", окружающего Таллинн.
Волости Люганузе и Алутагузе начали переговоры об объединении
Председатель Люганузеского волостного собрания Андреа Эйхе отметил, что, поскольку государство считает, что нынешние самоуправления слишком малы и что, вероятно, предстоит новое слияние, Люганузе хотел бы сам решить, с кем он будет объединяться. "Мы определенно не хотим объединяться с городом Кохтла-Ярве, мы скорее посмотрим в сторону Алутагузе, - сказал он. - Самоуправление, границы которого простираются от Чудского озера до Финского залива, было бы замечательным".
Волость Алутагузе передаст отель мызы Мяэтагузе Силам обороны
Когда волостная управа Алутагузе переедет в Ийзакуский центр обслуживания, строительство которого будет завершено весной следующего года, волостная управа хочет передать свое нынешнее гнездо - мызу Мяэтагузе - вместе со спа-отелем Министерству обороны.
- Мы ведем переговоры о строительстве оздоровительного центра для военнослужащих. Министерству обороны было бы разумно не начинать строительство нового центра с нуля, а использовать для этой цели подходящую мызу, спа и гостиничный комплекс, - сказал Тауно Выхмар, отметив, что вопрос договоренностей касается того, смогут ли жители волости в будущем пользоваться тамошними бассейном и банями. - С другой стороны, волостные налогоплательщики будут избавлены от необходимости субсидировать мызный спа.
Хотя доходы волости Алутагузе благодаря добыче сланца до сих пор были выше, чем у ее соседей, в ближайшие годы Люганузе, где "VKG" строит шахту, начнет зарабатывать больше на плате за ресурсы. Люганузе также получает дополнительный доход от новых ветряных турбин. В волости планируется построить завод по производству биопродукции, оборонно-промышленный парк и атомную электростанцию. "Появится довольно много рабочих мест, и нам нужна земля, где люди смогут жить. В Алутагузе она есть, к тому же в местах с красивой природой. В прошлом в Алутагузе уже многое было сделано для улучшения жизненной среды, и это уравновесит наш развивающийся промышленный регион", - пояснил Эйхе.
Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар рассказал, что идея объединения уже давно крутится у него в голове. "Если посмотреть на то, как Йыхви и Тойла продвинулись в реализации своих планов по объединению, то волости Алутагузе останется только объединиться с волостью Люганузе", - сказал он.
Выхмар отметил, что к 2028 году, пока в волости Алутагузе будет продолжаться добыча сланца и поступать плата за ресурсы, волость сможет привести в порядок почти все свои общественные здания и инфраструктуру. "В течение следующего десятилетия на это больше не придется тратиться. В то же время Люганузе увеличит благосостояние волости за счет дополнительных плат за ресурсы и ветроэнергетику. Если мы объединимся, то получим волость, где на половине территории будут действовать природоохранные ограничения и в то же время будет прекрасная среда для жизни. А другая половина территории станет перспективной промышленной зоной, от зеленой энергетики до ядерной энергетики и военной промышленности", - рассудил он.
Территория образованной в результате слияния волости составит более 2000 квадратных километров, а ее годовой бюджет - около 35-40 миллионов евро. "Это даст возможность стать наряду с "золотым кольцом" Таллинна процветающим самоуправлением, жители которого могли бы быть очень счастливы, поскольку их уровень жизни будет постоянно расти", - сказал Выхмар.