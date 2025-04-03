ПЕРЕДОВИЦА Лишение права голоса: чью волю выполнил Рийгикогу?

Решение, принятое подавляющим большинством голосов в парламенте на прошлой неделе, согласно которому граждане России и Белоруссии потеряют право голоса уже с предстоящих местных выборов, вызвало бурную дискуссию, особенно в русскоязычных СМИ и социальных сетях, а также в эстоноязычной прессе. Порой высказывания носят весьма эмоциональный характер, а члены парламента, одобрившие поправку к Конституции, подвергаются язвительным оскорблениям. Есть и более умеренная критика, которая указывает на то, что эстонской демократии нанесен удар из-за того, что у части населения отнимают важное право.
Однако здесь следует учитывать один важный аспект: за поправку проголосовали 93 из 101 члена парламента, но для ее принятия требовался 81 голос. Трудно привести недавние примеры, когда бы среди членов Рийгикогу наблюдалось такое единодушие по какому-либо очень важному вопросу. Те, кто сейчас позорят и осыпают всевозможными эпитетами депутатов парламента, поддержавших поправку к закону, вероятно, не всегда задумываются о том, что эти люди были избраны в парламент большинством народа Эстонии и представляют там волю своих избирателей. Осмелится ли кто-нибудь сказать, что большинство жителей Эстонии не хотели, чтобы граждане стран-агрессоров были лишены права голоса? Напротив, опросы показывают, что это желание было непреодолимым.
И здесь нет ничего удивительного. Три года войны в Украине также означали для народа Эстонии три года тревоги, страха и стресса, а все, что связано с Россией, от русской православной церкви до российского гражданства, кажется большинству людей гораздо более пугающим, чем до войны.