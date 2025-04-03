ПЕРЕДОВИЦА Лишение права голоса: чью волю выполнил Рийгикогу?

Однако здесь следует учитывать один важный аспект: за поправку проголосовали 93 из 101 члена парламента, но для ее принятия требовался 81 голос. Трудно привести недавние примеры, когда бы среди членов Рийгикогу наблюдалось такое единодушие по какому-либо очень важному вопросу. Те, кто сейчас позорят и осыпают всевозможными эпитетами депутатов парламента, поддержавших поправку к закону, вероятно, не всегда задумываются о том, что эти люди были избраны в парламент большинством народа Эстонии и представляют там волю своих избирателей. Осмелится ли кто-нибудь сказать, что большинство жителей Эстонии не хотели, чтобы граждане стран-агрессоров были лишены права голоса? Напротив, опросы показывают, что это желание было непреодолимым.