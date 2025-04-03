Наказан молодой мужчина, напавший на полицейского в Йыхви

Марек (26) предстал перед судом в рамках согласительного производства по обвинению в нападении, избиении и нанесении телесных повреждений другому мужчине в ходе конфликта на почве ревности в одной из квартир в Ида-Вирумаа вечером 5 октября 2024 года.

Когда на место происшествия прибыл полицейский патруль Йыхвиского отделения полиции, Марек не подчинился приказам полицейских, и они решили надеть на агрессивно настроенного мужчину наручники.

Однако во время задержания Марек ударил патрульного полицейского ногами по телу и ногам. Затем мужчину поместили в полицейский автомобиль, где во время проверки наручников задержанный сильно ударил патрульного полицейского по носу правым коленом, умышленно причинив потерпевшему физическую боль, как сказано в обвинительном заключении.

В суде Марек пошел на согласительное производство, в рамках которого его приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно по двум пунктам обвинения в нападении и сопротивлении полиции. Приговор не будет приведен в исполнение, если Марек в течение полуторагодичного испытательного срока не совершит новое умышленное преступление.