Полиция устанавливает местонахождение 43-летнего Владислава

1 апреля родственники сообщили в полицию, что несколько дней не общались с Владиславом, который находился в чужой стране, но вечером 29 марта он должен был прилететь в Ригу и оттуда перебраться в Таллинн.

Однако мужчина до сих пор не вернулся домой в Кохтла-Ярве, его телефон выключен, и семья понятия не имеет, где он находится.

Чтобы выяснить траекторию передвижения мужчины, полиция связалась с родственниками и коллегами из Латвии, однако у последних нет никакой информации о пропавшем мужчине.

Уточнение местонахождения Владислава продолжается, его фото, характеристика и возможные места пребывания переданы патрулям для проверки.

Владислав ростом около 178 см, довольно худощавого телосложения. Он должен носить черный свитер и черное пальто до колен и черные туфли.