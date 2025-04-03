Полиция устанавливает местонахождение 43-летнего Владислава

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Владислава, родственники которого не могут с ним связатся с 29 марта.
1 апреля родственники сообщили в полицию, что несколько дней не общались с Владиславом, который находился в чужой стране, но вечером 29 марта он должен был прилететь в Ригу и оттуда перебраться в Таллинн.
Однако мужчина до сих пор не вернулся домой в Кохтла-Ярве, его телефон выключен, и семья понятия не имеет, где он находится.
Чтобы выяснить траекторию передвижения мужчины, полиция связалась с родственниками и коллегами из Латвии, однако у последних нет никакой информации о пропавшем мужчине.
Уточнение местонахождения Владислава продолжается, его фото, характеристика и возможные места пребывания переданы патрулям для проверки.
Владислав ростом около 178 см, довольно худощавого телосложения. Он должен носить черный свитер и черное пальто до колен и черные туфли.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение Владислава, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.