Рийгикогу одобрил изменения в Законе о церквях и приходах

Закон призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды и ненависти.

Из 89 присутствовавших на заседании депутатов "за" проголосовали 60, "против" - 13.

В пользу закона проголосовали депутаты из коалиции (Партия реформ и Eesti 200), а также Антти Аллас, Рейли Ранд, Андре Ханимяги, Эстер Карузе, Танель Кийк, Зюлейха Измаилова, Лаури Ляэнеметс, Раймонд Кальюлайд из Социал-демократической партии, Яанус Карилайд, Рийна Солман, Андрес Метсоя, Урмас Рейнсалу и Хенн Пыллуаас из Isamaa, а также беспартийные Тынис Мёльдер и Энн Ээсмаа.

Против в основном были депутаты от Центристской партии и EKRE, а также внефракционные парламентарии Пеэтер Эрнитс и Калле Грюнталь.

Не участвовали в голосовании реформисты Мария Юферева-Скуратовски, Луиза Рыйвас и Марис Лаури, социал-демократы Яак Ааб и Мадис Каллас, представители EKRE Арво Аллер, Рене Кокк и Анти Пооламетс, члены Isamaa Антс Фрош, Айвар Кокк, Март Маастик и Прийт Сибул, депутат от Eesti 200 Тармо Тамм, член ERK Яак Валге, беспартийные Лео Куннас и Керсти Сарапуу.