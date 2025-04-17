Результат проверки безопасности пищевых продуктов в Нарве: обнаружена подозрительная миска

Главный специалист департамента Дейви Мигалев признала, что почти все условия соответствуют требованиям, однако внимание чиновницы привлекла одна подозрительная миска. "В зоне обработки пищевых продуктов находится серая пластиковая миска, которая используется для обработки пищевых продуктов. Серая пластиковая миска объемом 8 литров не имеет маркировки на инвентаре, указывающей на то, что она соответствует требованиям TKM (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами)", - написала чиновница в своем протоколе.