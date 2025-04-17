На уникальном концерте выступят Уку Сувисте, португальская фолк-рок-группа и трубач-виртуоз с кубинскими корнями

В Силламяэском центре культуры 26 апреля состоится уникальный концерт, где перед зрителями выступят Уку Сувисте, португальская фолк-рок-группа "Albaluna", а также квинтет Амика Гуэрра - живущего в Лихтенштейне виртуоза-трубача с кубинскими корнями.
Концерт Уку Сувисте, представлявшего Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году с песней "The Lucky One", объединит элементы поп-музыки, R&B, соула и фанка. По словам организатора концерта Владимира Высоцкого, лидера культурной жизни Силламяэ и музыканта, Сувисте способен создать особую связь с аудиторией благодаря своему проникновенному голосу, яркой сценической манере поведения и харизме.
Помимо собственных песен, Уку Сувисте в своей уникальной манере также исполнит несколько всемирно известных композиций других исполнителей.
Потрясающий бенд из Португалии
Впервые выступая в Эстонии и только в Силламяэ, португальская группа "Albaluna", состоящая из шести музыкантов, предложит ида-вирумааской публике яркий и энергичный сет, в котором фолк-рок переплетается с традиционными иберийскими звуками и смелыми современными аранжировками. Их уникальный саундскейп вдохновлен историческими и культурными влияниями, объединяя различные музыкальные традиции в единое ритмическое целое.
По словам Высоцкого, "Albaluna" в некотором роде можно назвать и португальским "Trad.Attack". На сцене они с помощью струнных, ударных, волынки и многих других разнообразных инструментов создают захватывающую энергичную атмосферу, которая завораживает публику с первых мгновений. "Они уже больше полугода говорили мне, что очень хотят приехать в Эстонию и выступить, и постоянно напоминали о себе. Теперь у нас появилась такая возможность", - сказал Высоцкий, добавив, что здешней публике наверняка будет интересно услышать португальскую национальную музыку на современном музыкальном языке. "Качественная и энергичная группа с отменным вкусом, которая подарит незабываемые впечатления!"
Кубинское солнце в весеннем Силламяэ
Трубач Амик Гуэрра, родившийся и выросший на Кубе, а в настоящее время проживающий в Лихтенштейне, исполняет джазовые импровизации с латиноамериканской танцевальной энергией вместе с квинтетом эстонских музыкантов, включая саксофониста Александера Паала, уроженца Нарвы.
По словам Высоцкого, виртуозная манера игры и сценическая харизма Гуэрра снискали ему признание на международной музыкальной сцене. "Их выступление вместе с лучшими музыкантами Эстонии создает живой и увлекательный звуковой язык, сочетающий традиции, импровизацию и современную музыку. Это концерт, где каждая нота живет и дышит. Он сам очень эмоционален и прекрасно общается с публикой", - отметил он.
По словам Владимира Высоцкого, концерт с участием трех ярких и разноплановых артистов станет финалом серии концертов, начавшейся в Силламяэ осенью. Билеты на концерт 26 апреля можно приобрести в "Piletilevi".