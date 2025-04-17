На уникальном концерте выступят Уку Сувисте, португальская фолк-рок-группа и трубач-виртуоз с кубинскими корнями

Потрясающий бенд из Португалии

Впервые выступая в Эстонии и только в Силламяэ, португальская группа "Albaluna", состоящая из шести музыкантов, предложит ида-вирумааской публике яркий и энергичный сет, в котором фолк-рок переплетается с традиционными иберийскими звуками и смелыми современными аранжировками. Их уникальный саундскейп вдохновлен историческими и культурными влияниями, объединяя различные музыкальные традиции в единое ритмическое целое.

По словам Высоцкого, "Albaluna" в некотором роде можно назвать и португальским "Trad.Attack". На сцене они с помощью струнных, ударных, волынки и многих других разнообразных инструментов создают захватывающую энергичную атмосферу, которая завораживает публику с первых мгновений. "Они уже больше полугода говорили мне, что очень хотят приехать в Эстонию и выступить, и постоянно напоминали о себе. Теперь у нас появилась такая возможность", - сказал Высоцкий, добавив, что здешней публике наверняка будет интересно услышать португальскую национальную музыку на современном музыкальном языке. "Качественная и энергичная группа с отменным вкусом, которая подарит незабываемые впечатления!"