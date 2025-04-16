Из всех регионов Эстонии поддержку на поставку топлива для сельхозяйственной техники Ида-Вирумаа получил меньше всех

За поддержкой можно было обратиться для строительства здания, приобретения и установки машин или оборудования, необходимых для хранения или обработки не менее 5000 литров жидкого топлива, а также для приобретения и установки машин, оборудования или сооружений, необходимых для хранения или обработки жидкости AdBlue.