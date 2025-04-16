Мерой поддержки на поставку топлива для сельхозяйственной техники в Ида-Вирумаа почти никто не воспользовался

В конце прошлого года Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) принимал заявки на инвестиционную поддержку для обеспечения поставок жидких видов топлива сельскохозяйственным предприятиям. Общая сумма поддержки в размере 6 182 519 евро была предоставлена 260 предпринимателям, из которых только три - из Ида-Вирумаа.
Целью поддержки является обеспечение снабжения топливом для производства сельскохозяйственной продукции. Это обеспечивает надежность поставок в цепочке поставок продовольствия и непрерывность сельскохозяйственного бизнеса.
За поддержкой можно было обратиться для строительства здания, приобретения и установки машин или оборудования, необходимых для хранения или обработки не менее 5000 литров жидкого топлива, а также для приобретения и установки машин, оборудования или сооружений, необходимых для хранения или обработки жидкости AdBlue.