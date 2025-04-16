Чт, 17.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Мерой поддержки на поставку топлива для сельхозяйственной техники в Ида-Вирумаа почти никто не воспользовался

Обновлено 17 апреля 2025, 03:58
Трактор на полевых работах.
Трактор на полевых работах. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В конце прошлого года Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) принимал заявки на инвестиционную поддержку для обеспечения поставок жидких видов топлива сельскохозяйственным предприятиям. Общая сумма поддержки в размере 6 182 519 евро была предоставлена ​​260 предпринимателям, из которых только три - из Ида-Вирумаа.

Целью поддержки является обеспечение снабжения топливом для производства сельскохозяйственной продукции. Это обеспечивает надежность поставок в цепочке поставок продовольствия и непрерывность сельскохозяйственного бизнеса.

За поддержкой можно было обратиться для строительства здания, приобретения и установки машин или оборудования, необходимых для хранения или обработки не менее 5000 литров жидкого топлива, а также для приобретения и установки машин, оборудования или сооружений, необходимых для хранения или обработки жидкости AdBlue.

Получатели инвестиционной поддержки для обеспечения поставок жидких видов топлива сельскохозяйственным предприятиям
Получатели инвестиционной поддержки для обеспечения поставок жидких видов топлива сельскохозяйственным предприятиям Фото: PRIA
Комментарии

Ключевые слова

Экономика
Наверх