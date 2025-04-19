Нарвский приют для животных готовится к банкротству

Задолженность по коммунальным платежам оператора Нарвского приюта для животных "Loomade Hoiupaik" почти достигла десяти тысяч евро. Дело идет к банкротству, пишет "Нарвская газета".
Договор о предоставлении городу набора услуг по отлову, стерилизации и содержанию бездомных кошек и собак был заключен с "Loomade Hoiupaik" в 2022 году сроком на пять лет, однако он скорее всего будет прекращен досрочно. В последние годы город не оплачивал услуги приюта - это деньги шли в счет погашения долга, но его величина стала слишком большой.
Некоммерческой организации уже назначен банкротный управляющий, а собрание кредиторов запланировано на конец апреля. Город заявил о своем желании истребовать долг.
- С большой долей вероятности MTÜ не будет продолжать свою деятельность, начнется процедура банкротства, - предположила директор департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Наталья Шибалова.