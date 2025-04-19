Нарвский приют для животных готовится к банкротству

Договор о предоставлении городу набора услуг по отлову, стерилизации и содержанию бездомных кошек и собак был заключен с "Loomade Hoiupaik" в 2022 году сроком на пять лет, однако он скорее всего будет прекращен досрочно. В последние годы город не оплачивал услуги приюта - это деньги шли в счет погашения долга, но его величина стала слишком большой.