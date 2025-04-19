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Государство планирует ввести ограничения на продажу пневматического и сигнального оружия

Пневматическое или стартовое оружие на первый взгляд может показаться безопасным, но если оно вызывает чувство опасности у окружающих, это может повлечь за собой уголовное наказание для виновника или даже применение огнестрельного оружия полицией.
Пневматическое или стартовое оружие на первый взгляд может показаться безопасным, но если оно вызывает чувство опасности у окружающих, это может повлечь за собой уголовное наказание для виновника или даже применение огнестрельного оружия полицией. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министерство внутренних дел намерено ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов, а также предметов, похожих на оружие, пишет rus.err.

В проекте закона планируется ограничить продажу несовершеннолетним оружия для страйкбола, а такж лицензировать продажу и ввести регистрацию сигнального оружия. 

Для пневматического оружия планируется ограничить дульную энергию до 17 джоулей. "Это пневматическое оружие с более высокой дульной энергией по сути так же опасно, как мелкокалиберное огнестрельное оружие", - пояснила советник Министерства внутренних дел Рийта Прооза.

Новый проект закона об оружии представят для согласования в июне этого года.

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