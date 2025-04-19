Государство планирует ввести ограничения на продажу пневматического и сигнального оружия

Пневматическое или стартовое оружие на первый взгляд может показаться безопасным, но если оно вызывает чувство опасности у окружающих, это может повлечь за собой уголовное наказание для виновника или даже применение огнестрельного оружия полицией.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik