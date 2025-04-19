Государство планирует ввести ограничения на продажу пневматического и сигнального оружия

Министерство внутренних дел намерено ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов, а также предметов, похожих на оружие, пишет rus.err.
В проекте закона планируется ограничить продажу несовершеннолетним оружия для страйкбола, а такж лицензировать продажу и ввести регистрацию сигнального оружия.
Для пневматического оружия планируется ограничить дульную энергию до 17 джоулей. "Это пневматическое оружие с более высокой дульной энергией по сути так же опасно, как мелкокалиберное огнестрельное оружие", - пояснила советник Министерства внутренних дел Рийта Прооза.
Новый проект закона об оружии представят для согласования в июне этого года.